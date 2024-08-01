Şehre sokacaklardı yakalandılar

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, Nazilli’ye uyuşturucu sokmaya çalışan Y.H.D. ve F.Y. isimli şahısları takip altına aldı. Kuyucak ilçesinde, narkotik ekiplerin dur ihtarına uymayan bu şahıslar, nefes kesen bir kovalamacanın ardından yakalandı.

Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 75 gram eroin ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Y.H.D. ve F.Y., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.