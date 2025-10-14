Nevşehir’in Göreme Beldesi’nde faaliyet gösteren bir spa ve masaj salonuna, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, işletme sahibi S.P. (39), eski sahibi R.Ş. (33), N.S.S. (24), S.K. (24) ve D.Ş. (33) gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.B. (28) ise askerlik görevinde olduğu için yakalanamadı. Operasyonda, 6 mağdur kadın kurtarılıp güvenli bir bölgeye alındı. Aramalarda, dijital materyaller, yüklü miktarda nakit para, çok sayıda kesici-delici alet ve çeşitli cinsel nesneler ele geçirildi. Operasyonun, uzun süredir devam eden istihbarat çalışmaları sonucu gerçekleştiği belirtildi.



Şüphelilerin, masaj salonunu fuhuş faaliyetleri için paravan olarak kullandığı öne sürülüyor. Kurtarılan kadınların ifadeleri doğrultusunda soruşturma derinleştirilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.