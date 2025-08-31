Şehri ayağa kaldıran şüpheli ölüm!

Şehri ayağa kaldıran şüpheli ölüm!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 45 yaşındaki şahıs, evinde tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Çakır Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana gelen olayda; E.U.'nun (45) evine giren yakınları, onu tabancayla vurulmuş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından E.U.'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

