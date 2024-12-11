Şehri sis ve buzlanma esir aldı

Kaynak: İHA

Bitlis’te etkili olan yoğun sis ve buzlanma, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması nedeniyle yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bitlis’te sisin etkili olduğu bölgelerde trafik ekipleri, sürücülerin araç lambalarını kullanmaları ve hızlarını düşürmeleri gerektiğini belirtti. Görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması nedeniyle yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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İskenderun’dan Hakkari’ye yük taşıyan tır şoförü Hüseyin Yılmaz, doğu illerine sık sık sefer yaptığını ve bölgede kış şartlarının zorlu geçtiğini vurguladı.

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Yılmaz, “Son zamanlarda sis ve buzlanma nedeniyle birçok kaza meydana geldi. Şoför arkadaşlarımızdan ricam, telefonla oynamasınlar, dörtlü sinyallerini ve farlarını açık tutsunlar. Ayrıca hızlarını mutlaka kontrol etsinler” dedi.

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Yetkililer, bölgede hava şartlarının bir süre daha bu şekilde devam edeceğini bildirerek, sürücülerin önlem almalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

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