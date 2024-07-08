Şehri terk etti. Belediye Başkanı çok kızdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şehri terk etti. Belediye Başkanı çok kızdı

Ünlü sanatçı şehri terk etti. Belediye Başkanı olaya fena kızdı.

Son Haberler
Özgür Özel en çok dinlediği 15 şarkıyı açıkladı Gündem
Özgür Özel en çok dinlediği 15 şarkıyı açıkladı
Sivas’ta uyuşturucu operasyonu. 6 tutuklama Gündem
Sivas’ta uyuşturucu operasyonu. 6 tutuklama
Sıcaklıklar artıyor barajlar düşüyor. İSKİ ürküten verileri açıkladı Gündem
Sıcaklıklar artıyor barajlar düşüyor. İSKİ ürküten verileri açıkladı
Kaçak bungalovlara kepçe Gündem
Kaçak bungalovlara kepçe
Tarikat hocası kendini Allah’ın meleği ilan etti. Kümese girip test etmiş Gündem
Tarikat hocası kendini Allah’ın meleği ilan etti. Kümese girip test etmiş
13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş dünya şampiyonunu mat etti Spor
13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş dünya şampiyonunu mat etti
Mourinho Erdoğan'a Ali Koç ile katılmadı Spor
Mourinho Erdoğan'a Ali Koç ile katılmadı