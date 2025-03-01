Şehrin göbeğinde aynı gün 3 genç kıza tecavüz edildi. 2'si tuvalette 1'i barda gerçekleşti

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen sokak karnavalının ilk gününde yaşanan cinsel saldırı vakalarıyla sarsıldı. Polis, üç kadının tecavüze uğradığı olayları soruşturuyor. Güvenlik önlemleri artırılırken, kamuoyunda büyük tepki oluştu.

Köln kentinde başlayan sokak karnavalı, cinsel saldırı olaylarıyla gölgelendi. Renkli kostümler ve eğlencenin hakim olduğu etkinliklerde, polis üç kadının tecavüze uğradığı vakalar üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Polis açıklamasına göre, ilk olay saat 18.00 sularında Zülpicher mahallesindeki bir barda meydana geldi. Kimliği tespit edilen bir adamın, 18 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği bildirildi.

TUVALETE GİRDİLER TECAVÜZE UĞRADILAR

İkinci olayda ise henüz yakalanamayan bir kişinin, saat 14.30’da Uniwiesen bölgesindeki seyyar tuvalette genç bir kadına saldırdığı belirtildi. Üçüncü vakada ise saat 03.20’de 18 yaşındaki bir başka kadının tuvalette tecavüze uğradığı iddia edildi.

Tecavüz vakalarına ek olarak, cinsel tacizle ilgili iki ayrı suçlama daha yapıldı. Öğle saatlerinde, 76 yaşındaki bir adamın kadınların kalçalarının fotoğraflarını çektiği fark edildi. Polis, şahsın fotoğraf makinesine el koyarak bölgeyi terk etmesini sağladı.

Taciz ve tecavüz olaylarının yanı sıra 25 yaralama vakasıyla ilgili soruşturmalar da devam ediyor. Görevliler bu kapsamda 14 kişiyi tutukladı.

HALK İSYAN ETTİ

Polis memurları bu sabah 16 ve 36 yaşlarında iki evsiz erkeği geçici olarak tutukladı. Zülpicher Viertel'de bir cep telefonu çaldıkları söyleniyor. Mağdurun yardımıyla cep telefonunun yeri tespit edildi ve geri alındı.

Olayların ardından Köln polisi, karnaval alanında devriye sayılarını artırdı. Yetkililer, mağdurların ifadelerinin alındığını ve psikolojik destek sağlandığını belirtti. Kamuoyunda oluşan tepki büyürken, yerel yönetim karnaval süresince daha sıkı güvenlik protokolleri uygulanacağını açıkladı.

Cinsel saldırı vakaları Almanya’da geniş yankı uyandırdı. Kadın hakları savunucuları, faille mücadelede daha sert yasal düzenlemeler talep ederken, vatandaşlar güvenlik zaaflarının hızla giderilmesini istedi.

Soruşturma devam ederken, yetkililer faillerin yakalanması için halktan destek talep etti.