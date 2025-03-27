Şehrin göbeğinde güpegündüz kız kaçırmışlar! Şehir eşkıyalarına jandarmadan şok baskın

Çerkezköy ilçesinde yaşayan V. A, evlenmek istediği S.T.'yi ailesiyle istemeye gitti. A, kızın ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine S.T.'yi kaçırmaya karar verdi. V. A'nın yengesi S.A, geçen cumartesi günü, Kızılpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen S T.'nin önünü kesti.

S.A, S. T. ile konuşurken V.A, kullandığı hafif ticari araçla yanlarına yaklaştı. S.A, kapıyı açarken, bu sırada arkadan gelen V. A'nın ağabeyi M. A, da S.T.'yi zorla araca bindirdi. Araç hızla uzaklaşırken, S. T.'nin ailesinin ihbarıyla jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İncelemede, V.A, ve ailesinin, İstanbul Çatalca'da araç değiştirip, başka araçla İstanbul'a gittiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, İstanbul Halkalı'da düzenlenen operasyonda, yenge Seda Akkuş'u yakalayıp gözaltına aldı. S.A', jandarmadaki işlemlerinin ardından pazartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), S. T.'yi kaçıranlara yönelik İstanbul'da düzenlediği 2'nci operasyonda önce M.A. B ile M.A yakaladı. B ile A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

2 GÖZALTI

Jandarma tarafından, devam eden operasyonlarda kaçırılan Sevgi T. kurtarılıp, olayı azmettirdiği belirtilen Vedat Akkuş ile İsmail Akkuş da yakalanıp gözaltına alındı. Çerkezköy'e getirilen Sevgi T., ailesine teslim edildi. Gözaltındaki Vedat Akkuş ile İsmail Akkuş'un işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.