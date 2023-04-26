Şehrin üstünü kara bulutlar kapladı: 2 ölü 4 yaralı

Şırnak’ın İdil ilçesinde kamyonet ile ham petrol yüklü TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şehrin üstünü kara bulutlar kapladı: 2 ölü 4 yaralı

İHA'nın haberine göre, kaza, İdil-Midyat karayolunun 8. kilometresinde bulunan Sare köyü mevkiinde meydana geldi.

İdil istikametinden Midyat istikametine gitmekte olan Rıdvan E. yönetimindeki 72 AJ 265 plakalı ham petrol yüklü TIR, Ahmet B. yönetimindeki 06 CJT 471 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Yaşanan kazada TIR alevler içerisinde kalırken, kamyonet şarampole uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra sağlık ekipleri kazada yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Yapılan kontrolde Abdurrahman L. ve Rıdvan E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Ahmet B., Lokman B., İnan D. ve Ramazan A. ise İdil Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı kaza yerinde itfaiye ekipleri yanan TIR'ı söndürdü.

aw878256-01.jpg

aw878256-02.jpg

aw878256-03.jpg

aw878256-04.jpg

aw878256-05.jpg

aw878256-06.jpg

aw878256-07.jpg

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Freddie Mercury'nin eşyaları açık arttırmayla satılacak. 6 milyon sterlin gelir bekleniyor Magazin
Freddie Mercury'nin eşyaları açık arttırmayla satılacak. 6 milyon sterlin gelir bekleniyor
Kan tutan şoför kaza yaptı Güncel
Kan tutan şoför kaza yaptı
Putin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına video konferans ile katılacak Dünya
Putin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına video konferans ile katılacak
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı Magazin
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı
İran ABD’yi tazminata mahkum etti. 2017’deki saldırıdan sorumlu tuttu Dünya
İran ABD’yi tazminata mahkum etti. 2017’deki saldırıdan sorumlu tuttu
Kanser önleyen kuru meyveler hangileri? Şifalı Bitkiler
Kanser önleyen kuru meyveler hangileri?
Keçi vuranlara rekor ceza Güncel
Keçi vuranlara rekor ceza