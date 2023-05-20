Şehriyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Şehriyeli tavuk tarifinin malzemeleri neler?

Şehriyeli tavuk sevilen çorbalardan biridir. Şehriyeli tavuk yapmak isteyenler şehriyeli tavuk tarifini ve şehriyeli tavuk tarifinin püf noktalarını araştırıyor. Peki, şehriyeli tavuk nasıl yapılır? Şehriyeli tavuk tarifinin malzemeleri neler?

İşte şehriyeli tavuk çorbasının tarifi..

ŞEHRİYELİ TAVUK ÇORBASI MALZEMELERİ NELER?

- 200 gr. tavuk göğsü

- 1 tatlı kaşığı tuz (haşlarken kullanılacak)

- 1 su bardağı tavuk suyu

- 3 su bardağı sıcak su

- Yarım çay bardağı tel şehriye

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı nane

- 1 çay kaşığı pul biber

- 1 çay kaşığı karabiber

Terbiyesi için;

- 2 yemek kaşığı un

- 1 yemek kaşığı limon suyu

- 2 su bardağı ılık su

ŞEHRİYELİ TAVUK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tavuk etini uygun bir tencereye alarak üzerine tuz ekleyin. Üzerini geçecek kadar su ilave ettikten sonra haşlanmaya bırakın.

Tavuk haşlandıktan sonra suyun içerisinden alın ve tavuk suyunu da bir süzgeçten geçirerek bir kenara alın. Tavukgöğsü soğuduktan sonra didikleyin.

Çorba tenceresine tavuk suyunu, sıcak suyu ve didiklenmiş tavuk etlerini ekleyip kaynatın. Kaynadıktan sonra içerisine tel şehriyeleri ilave edip karıştırın.

Terbiyesi için limon suyu, un ve suyu çırparak çorbaya ilave edin. Çorbayı kısık ateşte, ara ara karıştırarak pişmeye bırakın.

Şehriyeler pişmeye yakın tuz, nane, isteğe bağlı pul biber ve karabiber serperek 5 dakika kadar kaynattıktan sonra ocaktan alın.