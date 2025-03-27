Şehzadebaşı Camisi imamı eylemcileri tehdit etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının sonrasında İBB binasının bulunduğu Saraçhane önünde vatandaşlar tutuklamaya karşı günlerdir iradelerine sahip çıkarak protesto gösterileri yaparken, Şehzadebaşı Camisi imamından cami cemaatine açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Şehzadebaşı Camisi imamının cemaatle konuşurken kullandığı ifadeler dikkat çekerken o anların kaydı sosyal medyada hızla yayıldı.

ÖZGÜR ÖZEL YALANI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

İBB binasının hemen karşısında yer alan Şehzadebaşı Camisi'ne yönelik çeşitli iddialar gündeme getirilirken caminin bahçesindeki mezar taşlarına kasti şekilde zarar verildiği öne sürülmüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün caminin bahçesinde bulunan mezalık bölümden canlı yayında açıklamalarda bulunmuş ve yıkılan taşların olmadığını da canlı yayında göstererek, atılan iftiraları açıkça göstermişti.

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İBDA-C'LİLER İLE POLİSİN CAMİDE TOP OYNAMA GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ortaya atılan iddiaların sonrasında Terör örgütü İBDA-C’nin Büyük Doğu Akıncıları Derneği, cami içinde cihatçı sloganlar atmasının ardından kız öğrenci yurduna da küfürler eşliğinde saldırmaya çalışmış ve İBDA-C’lilerle polis memurlarının camide top oynadığı görüntülerde sosyal medyadan yayılarak tepki çekmişti.

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CAMİ İMAMI, EYLEMCİLERİ TEHDİT ETTİ

Tüm provokasyon girişimlerine rağmen Saraçhane önünde bir proplem yaşanmazken Şehzadebaşı Camisi imamı tarafından skandal ifadelerle eylemcilere açıkça tehdit yapıldı.

Cami imamının bir fetvası sosyal medyada gündem oldu. Eylemlere dair açıklama yapan cami imamı iradesine sahip çıkan milyonları açıkça tehdit ederek "Hiç boşuna bile umutlanmayın oğlum. Suriye'de bile bu iş bitti. Türkiye'de var ya, demir yumruğu yersiniz" ifadelerini kullandı.