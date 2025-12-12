Durbay, 1 Aralık’ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle dahiliye servisine yatırıldı. 2 Aralık’ta ise böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulma üzerine tedavisinin Yoğun Bakım Ünitesi’nde sürdürülmesine karar verildi.

Yoğun bakımda çoklu organ yetmezliği süren ve hayati fonksiyonlarının yakından izlenen Durbay'ın gece saatlerinde entübe edildi.

Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."