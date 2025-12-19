Manisa’nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın 14 Aralık’ta kanseri hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından Şehzadeler Belediye Meclisi, Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplandı.

AKP ve MHP’nin aday çıkarmadığı seçimde CHP, Hakan Şimşek’i aday gösterdi. CHP'li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım da aday olduğunu duyurarak seçime girdi.

Yapılan seçim sonunda Hakan Şimşek'in Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı seçildiği duyuruldu ancak sonuca itiraz edildi.

İKİNCİ TURA KALDI

Yapılan seçim sonuçlarına göre, Yenal Yıldırım ve Hakan Şimşek, 20'şer oy alırken, 4 oy ise "mühürsüz tarafa yazıldığı" gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sebeple seçimler, ikinci tura kaldı.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Seçimin ikinci turunda ise CHP Grubu adayı Hakan Şimşek, belediye başkanı seçildi