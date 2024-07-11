Seiji Ozawa, Cenevre'de anıldı

Müzisyenin kızı Seira Ozawa, Uluslararası Akademisi mezunları ve profesörlerinden oluşan uluslararası öğrenci grubunun Arnold Schoenberg'in Transfigured Night adlı eserini seslendirmesini izlerken duygu dolu anlar yaşadı.

Konserde konuşan Seira "Onun varlığını burada hissediyorum. Bu gece müzik aracılığıyla aramıza katıldığını biliyorum. Babam adına size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Konseri, Birmingham Şehir Senfoni Orkestrası'nın müzik direktörü Kazuki Yamada yönetti.

Konsere katılan Japon keman sanatçısı Aoi Saito, Ozawa ile iki kez birlikte sahne aldığı için bu saygı duruşunun kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. 26 yaşındaki Saito, "Onunla Japonya'da oynadığım zamanki anılarım her zaman aklımda" dedi.

Boston Senfoni Orkestrası ve diğer dünyaca ünlü topluluklarla yaptığı çalışmalarla tanınan efsanevi Japon şef Ozawa, 2023'ün Şubat ayında Tokyo'da 88 yaşında iken hayata gözlerini yumdu.