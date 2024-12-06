Şeker böbrek ve tansiyona iyi gelen besinler neler? Uzmanlar anlatıyor... Bilim bakın ne diyor!

Kronik hastalıklar arasında yer alan şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve böbrek rahatsızlıkları, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen sağlık sorunları olmasıyla dikkat çekti. Ancak doğru bir beslenme planı, bu hastalıklarla mücadelede önemli bir destek sağlayabileceği bildirildi. Peki, hangi besinler bu hastalıklara iyi geliyor? Bilimsel araştırmalar ve uzmanların önerileri ışığında, bu kritik besinleri mercek altına alındı.

BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN İYİ GELEN BESİNLER:

-Yoğurt ve Peynir: Yoğurt ve peynirler, kalsiyum açısından zengindir ve böbreklerin dengesini sağlar.

Dr. İbrahim Ersoy, böbrek hastalıkları konusunda uzman bir doktordur ve böbrek sağlığı için yoğurt ve peynir tüketimini önerdi.

-Brokoli ve Domates: Lif açısından zengin olan bu sebzeler, böbreklerin dengesini destekler.

Ayrıca, potasyum ve magnezyum içeriğiyle de böbrek fonksiyonlarını iyileştirir.

Muz ve Çilek: Potasyum açısından zengin olan bu meyveler, kan basıncını düşürür ve böbrek sağlığına faydalı.

TANSİYONA İYİ GELEN BESİNLER:

-Pancar: Pancar, nitrat içerir ve kan damarlarını gevşetir, bu da kan basıncını düşürür.

-Muz: Muz, potasyum içeriğiyle kan basıncını düşürür ve tansiyon kontrolünde yardımcı olur.

-Tatlı Patates: Tatlı patatesler, potasyum ve magnezyum açısından zengindir ve tansiyonu düşürür.

-Kuru Fasulye: Kuru fasulyeler, potasyum açısından zengindir ve tansiyon kontrolünde etkilidir⁽³⁾.

-Sarımsak: Sarımsak, kan damarlarını gevşetir ve tansiyonu düşürür.

UZMAN ÖNERİLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR...

Diyetologlar, böbrek sağlığı için yoğurt ve peynir tüketimini önerdi. Ayrıca, beslenme uzmanı Dr. Ayşe Kaya, tansiyon kontrolünde muz ve sarımsak gibi besinlerin önemini vurguladı.

Harvard Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırma, düşük glisemik indeksli gıdaların kan şekerini düzenlemede etkili olduğunu gösterdi. Bu çalışmaya göre, tam tahıllar, sebzeler ve baklagiller diyabet hastaları için önerilen başlıca besinlerdir.

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Metin Özata, şu uyarıda bulundu:

"Kan şekerini ani yükselten şekerli ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalı. Bunun yerine yulaf, mercimek ve yeşil yapraklı sebzeler gibi lifli gıdalar tercih edilmelidir. Bu besinler, insülin direncini azaltarak kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur."

Böbrek sağlığını korumak için düşük sodyum içeriğine sahip, potasyum açısından dengeli besinler tüketilmelidir. National Kidney Foundation tarafından yayımlanan bir raporda, elma, karnabahar ve balık gibi besinlerin böbrek fonksiyonlarını desteklediği belirtilmiştir. Özellikle omega-3 yağ asitleri, böbreklerdeki iltihaplanmayı azaltmada önemli bir rol oynar.

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Tuncer, böbrek sağlığını korumak isteyenlere şu tavsiyede bulundu:

"Fazla tuz tüketimi böbrek sağlığını tehdit eden en büyük faktörlerden biridir. Bunun yerine, doğal baharatlar ve taze otlar kullanılarak yemekler tatlandırılabilir. Ayrıca, su tüketimini artırmak, böbreklerin sağlıklı çalışması için temel bir gerekliliktir."

Yüksek tansiyon, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek sessiz bir tehlikedir. Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada, potasyum açısından zengin besinlerin tansiyonun dengelenmesinde etkili olduğu bulundu. Muz, avokado, ıspanak ve tatlı patates gibi besinler, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Kardiyolog Prof. Dr. Çetin Erol, tansiyonu dengelemek için şu önerilerde bulundu:

"Potasyum alımını artırmak, tansiyon kontrolünde etkili bir stratejidir. Ancak böbrek rahatsızlığı olan hastalar, potasyum içeriği yüksek gıdaları tüketirken dikkatli olmalıdır. Ayrıca, işlenmiş gıdalardan kaçınmak tansiyon sağlığını korumada önemli bir adımdır."

Şeker, Böbrek ve Tansiyon İçin Önerilen Besinler:

Yeşil Yapraklı Sebzeler: Ispanak ve kara lahana, potasyum ve magnezyum içerikleriyle tansiyonu dengelerken, kan şekerini kontrol altında tutar.

Yağlı Balıklar: Somon ve uskumru gibi omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, hem böbrek sağlığını korur hem de kan basıncını düzenler.

Tam Tahıllar: Yulaf, tam buğday ve bulgur, düşük glisemik indeksi sayesinde şeker hastalarına fayda sağlar.

Kuru Baklagiller: Mercimek ve nohut, yüksek lif içeriği ile insülin direncini düşürür ve tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

Taze Meyveler: Elma, armut ve yaban mersini, antioksidan içerikleriyle böbrekleri korurken, şeker seviyesini düzenler.

Badem ve Ceviz: Sağlıklı yağlar içererek kalp ve damar sağlığını destekler, tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Doğru beslenme, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve böbrek hastalıkları ile mücadelede önemli bir yere sahiptir. Uzmanlar, doğal ve dengeli bir diyetin bu hastalıkların seyrini olumlu yönde etkileyebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Metin Özata’nın şu önerisi, bu konuda yol gösterici olabilir:

"Her bireyin beslenme alışkanlıkları kendi sağlık durumuna göre düzenlenmelidir. Bir uzmana danışarak kişiselleştirilmiş bir diyet planı oluşturmak, uzun vadeli sağlık için en doğru adımdır."