Şeker fabrikasında peş peşe zehirlenme! AFAD ve polis devrede

Düzenleme: Kaynak: DHA
Burdur Şeker Fabrikası'nda zehirlenme alarmı: 1 Ekim'de 7, bugün 6 işçi baş dönmesi ve bulantı şikayet ile hastaneye kaldırıldı. AFAD ve polis inceleme başlattı.

Burdur Şeker Fabrikası'nda karbonmonoksit zehirlenmesi vakaları devam ediyor. 1 Ekim'de kireç ocağında çalışan 7 işçi zehirlenme şüphesiyle Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Bugün saat 06.00 sıralarında ise aynı ocağın 6 işçisinde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri ortaya çıktı. İhbar üzerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Burdur Şeker Fabrikası'nda 1 Ekim'de kireç ocağında çalışan 7 işçi zehirlenme şüphesiyle Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi. Bugün saat 06.00 sıralarında da aynı kireç ocağında çalışan 6 işçide baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İşçiler Suat Yavuz, İsmail Yağız, Bayram Çoban ve Şaban Yaman karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi ile Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüdü. 2 işçi ise sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye gitmek istemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

