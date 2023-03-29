Tarımla ilgilenenler dışında evinde bahçesinde küçük çaplı yetiştiricilik yapmak isteyen insanların da bir arayışı haline gelen gübreleme saksı bitkilerine bakan kişilerin de vazgeçilmezi oldu. Peki, Şeker gübresi nedir zararlı mı? Çiçeklere şeker gübresi atılır mı?

ŞEKER GÜBRESİ NEDİR?

Amanyum sülfat olarak da bilinen şeker gübresi, içerisinde azal ve sülfür (kükürt) bulunan ve bu sebepten kaynaklı toprağın azot ve kükürt ihtiyacını kazandırmaya yönelik olan bir gübredir. Bitkilerin yetişmesi için toprağın içerisinde bulunan vitamin ve mineraller zamanla aşınarak, bitkiler ve ağaçlar için yetersiz hale gelmeye başlamaktadır.

Sürekli ekilen toprakların zaman içerisinde barındırması gereken vitamin ve mineralleri barındırmaması ile birlikte, o topraklara gübreleme işlemi uygulanmaktadır. Tarımda sıklıkla uygulanan işlemlerden biri olan gübreleme çeşitlerinden biri de şeker gübresidir. Şeker gübresi içinde bulunan azot ve sülfür sayesinde toprağın işlenmesi, bitkilerin ve ağaçların yetişmesi için toprağı verimli hale getirir.

Amonyum sülfat olarak da bilinen şeker gübresi bilinçli kullanılmalıdır. Böylelikle toprakların verimliliği bu bilinçli kullanıma göre artar. Şeker gübreleri hem üst gübrelemede hem de taban gübreleme de kullanılabildiği için sıklıkla kullanılan bir gübre olarak da bilinmektedir. Ayrıca asit oranı yüksek topraklarda şeker gübresi yerine amonyum nitrat gübresi tercih edilmektedir.

ŞEKER GÜBRESİ NE İŞE YARAR NEREDE KULLANILIR?

Şeker gübresinin yararları zararlarından çok daha fazla olması sebebiyle tarım alanında sıklıkla kullanılan ve sevilen bir gübre türüdür. Toprağın pH derecesini düşürmesiyle birlikte özellikle sulama suyu kireçli olan bölgelerde kullanımı çok fazla yarar sağlamaktadır. Uygun topraklarda doğru miktarda kullanımıyla birlikte topraktaki verimi arttırmakta ve bitkilerin gelişimini olumlu etkilemektedir.

Özellikle azot, kükürt, fostor ihtiyacı olan bitkilerin gelişimini hızlandırmakta ve azot oranının arttırılması istenilen topraklarda kullanılarak toprağın azot oranı yükseltilmektedir. Bitkilerin stres ve hastalıklara karşı direncini arttırır. Ayrıca soğuk ve sıcağa karşı bitkinin dayanıklılığını arttırarak çiçeklenmeyi de teşvik etmektedir.

Meyvenin iriliğini, sertliğini ve lezzetini sağlamaktadır. Bitkinin kök, yaprak, gövde, dal, sürgün gelişimini desteklemektedir. İçeriği sayesinde toprakta hızlıca çözünen şeker gübresi, kurak bölgelerde kullanıma uygundur. Çünkü şeker gübresi toprağın nemi ile eriyebilme özelliğine sahiptir. Kireç oranı, alkali oranı yüksek olan topraklarda çok faydalı olduğu izlenmiştir. Ekonomik olması sebebiyle de sıklıkla tercih edilen şeker gübresi, çiçek yetiştiriciliğinde kullanılan torf ya da kompost gibi topraklar için verimli değildir.

Şeker gübresi özellikle tahıl, çay ve çeltik ürünleri için idealdir ve sıklıkla kullanılmaktadır. Meyve ve sebze tarımında da yoğun olarak kullanılan şeker gübresi, kireçli toprakların en sevilen gübresi olarak görülmektedir. Soğan, sarımsak, karnabahar, lahana, brokoli, kanola, haşhaş, havuç, turp, yer fıstığı, ayçiçeği tarlalarında şeker gübresi kullanılmaktadır.