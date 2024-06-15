Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor

Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Erzurum’da şeker hastalarının da yiyebileceği mor ekmekten yapılmış baklavalar üretildi.

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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 1

Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasıyla bilinen baklava ustası Selami Atiş, Kurban Bayramı öncesi diyabet hastaları için özel bir baklava üretti.

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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 2

Şeker hastalarının yiyebileceği Baklava mor un ve mor meyveler kullanılarak yapılıyor.

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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 3

Baklavanın, şeker hastaları için şekerin olumsuz etkilerini sıfırladığı ve tüketildiğinde kan şekerinde herhangi bir yükselmeye neden olmadığı belirtiliyor.

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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 4

Baklavada ahududu, incir, kırmızı lahana gibi mor sebzelerin ve meyvelerin özleri kullanılıyor.

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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 5

Bu yöntemle hazırlanan baklava, içerisinde hiçbir şeker maddesi bulunmadan ve özel olarak hazırlanan meyve şerbetiyle tatlandırılarak yapılıyor.

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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 6

Hamurunda kurutulmuş mor meyve ve sebzelerin unla karıştırılmasıyla hazırlanan baklava, arasına kaymak ve fıstık eklenerek zenginleştiriliyor.

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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 7

Hamura isteğe göre ceviz veya fıstık ekleyerek, fırında pişirdikten sonra özel şerbetle tatlandırıyorlar.

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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 8

Şeker kullanılmayan mor baklava, özellikle diyabet hastaları arasında büyük ilgi görüyor.

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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 9

Böylece diyabet hastalarının baklava özlemleri gideriliyor.

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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 10
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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 11
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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 12
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Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor 13
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