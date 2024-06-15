Şeker hastaları da artık yiyebilecek. Mor un ve meyvelerden üretiliyor

Erzurum'un meşhur kadayıf dolmasıyla bilinen baklava ustası Selami Atiş, Kurban Bayramı öncesi diyabet hastaları için özel bir baklava üretti.
Şeker hastalarının yiyebileceği Baklava mor un ve mor meyveler kullanılarak yapılıyor.
Baklavanın, şeker hastaları için şekerin olumsuz etkilerini sıfırladığı ve tüketildiğinde kan şekerinde herhangi bir yükselmeye neden olmadığı belirtiliyor.
Baklavada ahududu, incir, kırmızı lahana gibi mor sebzelerin ve meyvelerin özleri kullanılıyor.
Bu yöntemle hazırlanan baklava, içerisinde hiçbir şeker maddesi bulunmadan ve özel olarak hazırlanan meyve şerbetiyle tatlandırılarak yapılıyor.
Hamurunda kurutulmuş mor meyve ve sebzelerin unla karıştırılmasıyla hazırlanan baklava, arasına kaymak ve fıstık eklenerek zenginleştiriliyor.
Hamura isteğe göre ceviz veya fıstık ekleyerek, fırında pişirdikten sonra özel şerbetle tatlandırıyorlar.
Şeker kullanılmayan mor baklava, özellikle diyabet hastaları arasında büyük ilgi görüyor.
Böylece diyabet hastalarının baklava özlemleri gideriliyor.