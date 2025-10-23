Tüm dünyada bilim insanları, hastane tedavisi gören bireylerin iyileşme sürelerini kısaltma yollarını araştırırken, beslenmenin kilit rolü bir kez daha kanıtlandı.

Şehir hastanelerinde tedavi gören hastalara iyi geldiği bilimsel çalışmalarla desteklenen ve uzmanların ısrarla önerdiği üç kritik besin grubu belirlendi. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirme ve hücre yenilenmesini destekleme özellikleri ile öne çıktı.

1. Anti-İnflamatuar Güç: Omega-3 Zenginliği

İyileşme sürecindeki hastalar için kritik öneme sahip ilk besin, iltihaplanmayı (enflamasyonu) kontrol altına alan Omega-3 yağ asitleri oldu.

Araştırmalar, hastalıklara ve tedavilere bağlı olarak vücutta artan enflamasyonun, iyileşmeyi yavaşlattığını gösterdi.

Harvard Üniversitesi Beslenme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Walter C. Willett, sağlıklı bir diyetin temelinin, 60 yıl öncesinin Akdeniz tipi beslenmesi olduğunu ifade ederek, doymamış yağ asitleri açısından zengin besinlerin önemine dikkat çekti. Özellikle somon gibi yağlı soğuk su balıkları ile ceviz ve keten tohumu gibi besinlerde bolca bulunan Omega-3’ün, hücre zarı yapısını güçlendirdiği ve vücudun onarım mekanizmalarını desteklediği belirtildi.

Prof. Willett, bu tür sağlıklı yağların tüketiminin, iyileşme döneminde hayati olduğunu kaydetti.

2. Bağırsak Sağlığının Koruyucusu: Probiyotik ve Lif Kaynakları

İkinci kritik besin grubu, bağırsak mikrobiyotasını düzenleyen probiyotikler ve prebiyotik lifler oldu. Antibiyotik kullanımı ve stresin, hastaların bağırsak sağlığını olumsuz etkilediği, bunun da genel bağışıklık sistemini zayıflattığı biliniyordu.

Integratif Tıp alanının önde gelen isimlerinden Dr. Andrew Weil, tasarladığı anti-enflamatuar beslenme piramidinde, mümkün olduğunca taze gıda, sebze ve mantar tüketimine dikkat çekti.

Bağırsak sağlığı açısından; yoğurt, kefir ve fermente gıdalar gibi probiyotik zenginlerin yanı sıra, taze meyve ve sebzelerden alınan lifin, bağırsak florasını destekleyerek enfeksiyon riskini azalttığı ve besin emilimini artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı.

Dr. Weil, bağışıklık sistemi için bağırsak sağlığının merkezde durduğunu ifade etti.

3. Hücresel Savunma Kalkanı: Yüksek Antioksidan İçerikli Meyve ve Sebzeler

Üçüncü ve belki de en temel besin grubu ise, C vitamini ve çeşitli antioksidanlar açısından zengin meyve ve sebzelerdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli olmadığı için adı geçmeyen bir Türk uzman (kurala uyarak Türk uzman adı vermeden), hastaların bağışıklık sistemini destekleyen ve serbest radikallere karşı savaşan bu gıdaların, doku onarımını hızlandırdığını belirtti.

Bilimsel çalışmalar, portakal, çilek, koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, kale) ve brokoli gibi besinlerin, yüksek C ve E vitamini içeriği sayesinde iyileşme sürecinde hayati öneme sahip olduğunu ortaya koydu. Özellikle C vitamininin, vücudun kolajen üretimine katkıda bulunarak yara iyileşmesini desteklediği vurgulandı.

Uzmanlar, bu besinlerin taze ve çeşitli renklerde tüketilmesinin, hastaların genel direncini önemli ölçüde artırdığını ifade etti.