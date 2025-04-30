Şeker hastalığının sonu mu geliyor? Diyabetle mücadelede yeni ufuk

Tip 1 diyabet, pankreasın insülin üreten beta hücrelerinin otoimmün bir süreçle tahrip olmasıyla ortaya çıkan kronik bir hastalık. Ancak, kök hücre tedavilerindeki son gelişmeler, bu hastalığın seyrini değiştirebilecek bir umut ışığı yaktı.

Çin’de gerçekleştirilen bir çalışmada, 25 yaşındaki bir Tip 1 diyabet hastası, yeniden programlanmış kök hücre nakliyle yalnızca 2,5 ayda kendi insülinini üretir hale geldi. Endokrinoloji ve metabolizma uzmanları, bu başarının diyabet tedavisinde devrim oluşturabileceğini belirtti.

BİLİMSEL BULGULAR: KÖK HÜCRE TEDAVİSİNDE TARİHİ ADIM

Nature dergisinde yayımlanan bir çalışma, Çin’deki Peking Üniversitesi’nden araştırmacıların, hastanın kendi hücrelerinden elde edilen kök hücreleri kullanarak insülin üreten pankreas beta hücreleri geliştirdiğini ortaya koydu. Bu hücreler, hastaya nakledildikten sonra sadece 10 hafta içinde stabil insülin üretimi sağladı.

Hasta, nakilden bir yıl sonra insülin enjeksiyonlarına olan bağımlılığından tamamen kurtuldu ve oral antidiyabetik ilaçları da kademeli olarak bıraktı.

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Benzer bir çalışma, Cell dergisinde yayımlandı ve Sana Biyoteknoloji tarafından geliştirilen genetiği değiştirilmiş beta hücrelerinin, bağışıklık baskılayıcı ilaçlara gerek kalmadan Tip 1 diyabet hastalarında insülin üretimini başlattığını gösterdi. Bu yöntemde, CRISPR teknolojisiyle modifiye edilen hücreler, bağışıklık sisteminin saldırılarından korundu.

Araştırma, 28 gün içinde hastada insülin üretiminin başladığını bildirdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: “DİYABET TEDAVİSİNDE YENİ BİR ÇAĞ”

Harvard Tıp Fakültesi’nden diyabet uzmanı Dr. Douglas Melton, kök hücre tedavilerinin Tip 1 diyabet için uzun süredir beklenen bir çözüm sunduğunu belirterek, “Bu teknoloji, pankreas beta hücrelerini yeniden oluşturarak hastaların insülin bağımlılığını ortadan kaldırabilir. Ancak, uzun vadeli güvenlik ve etkinlik için daha fazla veri gerekiyor” dedi.

Melton, özellikle bağışıklık baskılayıcı ilaçlara gerek kalmayan yöntemlerin, tedavinin yaygınlaşması için kritik olduğunu vurguladı.

Londra’daki King’s College’dan endokrinolog Prof. Dr. Stephanie Amiel, Çin’deki çalışmayı “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirerek,“Tip 1 diyabet, genç yaşta başlayan ve ömür boyu süren bir hastalık. Kök hücre nakliyle hastaların kendi insülinlerini üretmesi, sadece fiziksel değil, psikolojik yükü de hafifletebilir” dedi. Amiel, tedavinin maliyetinin düşürülmesi halinde küresel erişim sağlanabileceğini ekledi.

TEDAVİNİN MEKANİZMASI VE ZORLUKLAR

Kök hücre tedavisi, hastanın kendi deri veya kan hücrelerinden alınan kök hücrelerin laboratuvar ortamında insülin üreten beta hücrelerine dönüştürülmesiyle başladı. Bu hücreler, bağışıklık sisteminin saldırılarından korunmak için genetik olarak modifiye ediliyor veya immün baskılayıcı ilaçlarla desteklendi.

Nakledilen hücreler, pankreasta insülin üretimini yeniden başlatıyor ve kan şekeri seviyelerini düzenledi.

Ancak, tedavi henüz başlangıç aşamasında.The Lancet Diabetes & Endocrinology’de yayımlanan bir makale, kök hücre tedavilerinin uzun vadeli güvenilirlik, bağışıklık tepkileri ve maliyet gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ayrıca, tedavinin her hasta için aynı etkinlikte olup olmadığı belirsiz.

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Prof. Dr. Melton, “Bu yöntem, şu an için seçilmiş hasta gruplarında test ediliyor. Geniş ölçekli uygulamalar için daha fazla klinik çalışma gerekiyor” dedi.

Liv Hospital Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği, Tip 1 diyabet hastalarının multidisipliner bir yaklaşımla takip edildiğini ve yeni teknolojilere açık olduklarını ifade etti.

Klinik, kök hücre tedavilerinin Türkiye’de uygulanabilir hale gelmesi için klinik araştırmalara katılmayı planladı.

TOPLUMDA YANKI VE HASTA PERSPEKTİFİ

X platformunda, kök hücre tedavisiyle ilgili haberler büyük yankı uyandırdı.

Kullanıcılar, “Tip 1 diyabetin tamamen iyileşmesi mucize gibi!” ve “Bu tedavi ne zaman Türkiye’ye gelir?” gibi yorumlarla heyecanlarını paylaşıyor. Ancak, bazı kullanıcılar tedavinin erişilebilirliği ve maliyeti konusunda endişeli.

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25 yaşındaki hastanın hikayesi, diyabetle mücadele eden milyonlarca insan için umut oldu.

Hasta, nakilden sonra “İnsülin iğnelerinden kurtulmak, özgürlüğe kavuşmak gibi” dedi. Bu başarı, diyabet tedavisinde yeni bir çağın habercisi olarak görüldü.

Kök hücre tedavisi, Tip 1 diyabetle yaşayanlar için bir umut ışığı yaktı. Bilim dünyası, bu yöntemin yaygınlaşması için çalışırken, hastalar ve aileler, geleceğe daha iyimser baktı. Ancak, uzmanlar, mevcut tedavilere bağlı kalınması ve yeniliklerin doktor kontrolünde takip edilmesi gerektiğini vurguladı.