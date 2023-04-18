Şeker otu neye iyi gelir

Editör: Erkavim Yıldırım

“Stevia” olan şeker otu Paraguay ve Brezilya’da yetişen bir bitki. Çinliler de yetiştiriyor. Bitkinin yaprakları şimdilerde doğal tatlandırıcı olarak kullanılıyor. Bitkinin Türkiye’de üretimi ilk defa olarak Antalya’da gerçekleştirilmiş. Doğal tatlandırıcıların meyve sularından, gazlı içeceklere, çikolata, bisküvi, pasta ve keklere kadar her türlü tatlıda ve birçok gıda ürününde kullanılabilen şeker otunun en önemli özelliğinin kalorisinin düşük olması.

Prof. Dr. Kenan Turgut, AÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünde 2009 yılında, şeker otunun Türkiye’de üretimi konusunda ilk çalışmaların başlandığını ve bu çalışmalar sonucunda Antalya sahil koşullarında tarımının yapılabileceğinin ortaya çıktığını söylüyor. Prof. Dr. Kenan Turgut konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bitkinin kuru yaprakları şekerden 30 kat, sıvı ekstresi (özütü) ise 200 – 300 kat daha tatlı olup sıfır kalorilidir. Bu nedenle bir tutam şeker bitkisi tozu, bir litre çay, kahve veya diğer içecekleri tatlandırmaya yeterli olmaktadır.”