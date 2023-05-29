Şeker otu şekere iyi gelir mi

Şeker otunun Paraguay’da 1500 yıldır tatlandırıcı olarak kullanıldığını, Brezilya, Japonya, Hindistan’da da kullanımının yaygın olduğunu ifade eden Turgut, Türkiye’de de bitkinin üretimi ve kullanımına izin verildiğini vurguladı.

Türkiye’de kullanılıyor olmasına rağmen, üretimi olmadığını ve ithal edildiğini kaydeden Prof. Dr. Kenan Turgut, şu bilgileri verdi:

”Bu bitkinin en büyük özelliği, içerdiği farklı tipteki tatlandırıcı. Sakorozdan çok farklı, steviyol glikozit adı verilen bir tatlandırıcı. Kurutulmuş haldeki şeker otu yaprakları, normal şekerden 10-15 kat daha tatlıdır. İşlenerek toz haline getirilmiş şeker otu ise normal şekerden 200-300 kat daha tatlıdır. Stevia ekstresinin en büyük özelliği, doğal tatlandırıcı ve diyet gıdası olarak hiç bir şekilde kalori, yağ, sakarin ve toksik maddeler içermemesidir.”

”JAPONYA’DA ŞEKER HASTALARI KULLANIYOR”

Japonya, Brezilya ve Paraguay’da şeker otunun diyabet hastaları tarafından yoğun kullanıldığını bildiren Kenan Turgut, ”Çünkü olumsuz etkisi yok. Diyabetikler bunu şeker niyetine kullanabilirler. Yapılan araştırmalar şeker otunun, şeker hastaları tarafından kullanılabileceğini göstermektedir. Kalorisi olmayan şeker otunda diğer tatlandırıcılar gibi olumsuzluklar tespit edilmedi. Yüzde 100 doğal olan bu ürünü şeker hastaları rahatlıkla kullanabilir” diye konuştu.

Brezilya, Hindistan gibi ülkelerin şeker otunun üretimine yatırım yaptığına dikkati çeken Prof. Dr. Kenan Turgut, şeker otunun yapay tatlandırıcıların önüne geçecek bir ürün olduğunu kaydetti.