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Şekerbank rekor kırdı. Bankalar arasında birinci oldu

3 yıl önce zarar açıklayan Şekerbank geçtiğimiz yılın üç katı kar açıkladı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 14:48
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Şekerbank rekor kırdı

Şekerbank rekor kırdı. Bankalar arasında birinci oldu
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Bağımsız denetim ve serbest muhasebeci mali müşavirlik verilerine göre Şekerbank açıkladığı 1,068,503 bin TL karla rekor kırdı.

3 yıl önce zarar açıklayan banka geçtiğimiz yılın üç katı kar açıkladı ve Bankalar arasında birinci oldu.

Şekerbank'ın 4 yıllık kar ve zarar tablosu şöyle;

1.1.2019 – 31.12.2019 tarih aralığındaki Toplam Kar/Zarar = Zarar -684,082 bin TL
1.1.2020 – 31.12.2020 tarih aralığındaki Toplam Kar/Zarar = Kar        52,617 bin TL
1.1.2021 – 31.12.2021 tarih aralığındaki Toplam Kar/Zarar = Kar      254,789 bin TL
1.1.2022 – 30.09.2022 tarih aralığındaki Toplam Kar/Zarar = Kar   1,068,503 bin TL

ŞekerBank 10 Nisan 1996'da kurulan Med Bank Ltd.'nin hisselerinin %51'lik kısmı 2000 yılında Şekerbank tarafından satın alındı ve bankanın adı 7 Şubat 2001'de Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. olarak değiştirilmişti. Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'na geçmesiyle birlikte çoğunluk hissesi el değiştirmişti.

 

 

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11.01.2023 14:58
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