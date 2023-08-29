Şekerbank’a Amerikan Hükümeti’nden deprem bölgesine özel 100 milyon dolar kredi

Şekerbank’ın kendi kaynaklarından ekleyeceği 33 milyon dolar ile toplam proje tutarı 133 milyon dolara ulaşacak.

7 yıl vadeli söz konusu kredi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgenin kalkınması öncelikli olmak üzere kadın işletmelerin ve KOBİ’lerin finansmanı için kullanılacak. DFC kredisi ile Şekerbank, yedi yılda, yüzde 80'i mikro ve küçük işletmeler olmak üzere 350 bine yakın KOBİ’yi ve deprem bölgesinde yaklaşık 1,5 milyon mevcut ve yeni istihdamı desteklemeyi hedefliyor. Kredi, DFC’nin ve Şekerbank’ın ortak misyonları doğrultusunda finansal erişimi yaygınlaştırmak ve sosyal faydayı artırmak amacıyla tabana yaygın bir şekilde kullandırılacak.

DFC kredisine ilişkin düzenlenen basın toplantısı, Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan’ın ev sahipliğinde, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ve ABD İstanbul Baş Konsolosu Julie Eadeh katılımıyla 18 Ağustos’ta gerçekleştirildi.

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake: “Bu kredi, Türkiye'de depremden etkilenen toplulukları desteklemek için atılmış çok büyük bir adımdır.”

Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan: “Kendi kaynaklarımızdan da

33 milyon dolar ilave finansman sağlayacağız.”

DFC Chief Operating Officer Agnes Dasewicz: “Küçük ölçekli ve kadınlara ait işletmeler için finansal kapsayıcılığı desteklemekten gurur duyuyoruz.”

Söz konusu proje, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından ABD Hükümeti’nin deprem bölgesine gerçekleştirdiği 235 milyon dolar desteğin ve Amerikan kurumlarınca yapılan 110 milyon doları aşkın bağışın ardından Amerikan Hükümeti’nin bölgeye yaptığı yeni bir destek niteliği taşıyor. Basın toplantısında konuşan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, “Bu kredi, Türkiye'de depremden etkilenen toplulukları desteklemek için atılmış çok büyük bir adımdır. Türk dostlarımızın yeniden yapılanma sürecinde rol almaktan onur duyuyoruz.” dedi.

DFC Chief Operating Officer Agnes Dasewicz krediye ilişkin yaptığı açıklama, “DFC, Şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından bölge halkının kalıcı olarak toparlanması için kritik önem taşıyan istihdam ve temel hizmetleri sağlayan küçük işletmelere finansman sağlama konusunda Şekerbank'ı desteklemekten gurur duyuyor. DFC'nin Şekerbank'ın kadınlara ait işletmelere finansman sağlama yeteneğini güçlendirme taahhüdü, bölge halkının yeniden kalkınmasıyla ekonomilerinin uzun vadede daha güçlü ve kapsayıcı büyümesini sağlamaya da yardımcı olacaktır.” dedi.

Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan, toplantıda yaptığı konuşmasına, söz konusu kredi anlaşmasının gerçekleşmesini sağlayan DFC temsilcilerine ve destekleri için ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile ABD Türkiye Diplomatik Misyonu temsilcilerine teşekkür ederek başladı.

Şekerbank’ın son yıllarda finansal performansında sergilediği sürdürülebilir başarıya da değinen Göktan, bankanın kırsal bölgeler ağırlıklı olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki yaygın şube ağıyla mikro ve küçük işletmelerin finansmanında öncü bir role sahip olmasının DFC’nin seçiminde büyük rol oynadığının altını çizdi. Göktan sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu kredi mümkün olduğunca tabana yaygın bir şekilde kullandırılacak. Bu doğrultuda, yedi yıl boyunca yüzde 80'i mikro ve küçük işletmeler olmak üzere 350 bine yakın KOBİ’ye finansman sağlamayı öngörüyoruz.”

Göktan, bölgede yaşayan yüzbinlerce kişiye refah ve istihdam sağlaması hedeflenen projenin sağlayacağı toplumsal fayda ile öne çıktığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “DFC kredisi ile önümüzdeki yedi yıl içinde deprem bölgesinde yaklaşık 1,5 milyon mevcut ve yeni istihdamı desteklemeyi hedefliyoruz.”

Göktan, konuşmasında deprem bölgesinde üretim çarklarının yeniden dönmeye başlaması için uzun vadeli dış kaynak girişinin önemine değinerek, bu tür uzun vadeli dış kaynakların bankacılık sektörünün büyüme kapasitesini ivmelendirerek deprem bölgesinde topyekûn kalkınmayı sağlayabileceğini vurguladı. Amerikan Hükümeti’nin DFC aracılığıyla Şekerbank’a sağladığı bu kaynağın ekonominin belkemiği bankacılık sektörü yoluyla bölgeye akacak yeni dış kaynaklara vesile olmasını dileyen Hasan Basri Göktan sözlerini şöyle sürdürdü: “DFC ile imzaladığımız 100 milyon dolar büyüklüğündeki kredi anlaşması kapsamında kendi kaynaklarımızdan da 33 milyon dolar ekleyerek projenin toplam büyüklüğünü 133 milyon dolara çıkaracağız.”