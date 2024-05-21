Şekerde 2024-2025 dönemi kotaları açıklandı

Şeker kotasıyla ilgil detaylar belli oldu, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre 2024-2025 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 910 bin ton olarak belirlendi. Pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 141 bin 863 ton olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Nişasta bazlı şeker kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 72 bin 750 ton olarak tespit edildi.

Ayrıca, şirketlere tahsis edilen pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Kararı bugünden itibaren yürürlüğe girdi.