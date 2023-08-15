Şekere bir zam daha geldi. Gözünüz aydın. Halay başı burada mı? Hadi başlayın bakalım tey tey

Yüksek enflasyon, dolar kurunun yükselişi A’dan Z’ye her şeyin fiyatını uçurdu. Gıda fiyatlarına ardı ardına zam geldi. Un, şeker, yağ gibi birçok temel ihtiyacı olan ürüne art arda zam yağdı.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), toptan şeker satış fiyatlarına Mayıs ayından bu yana 9 kez zam yaptığı açıklandı.

Sektör paydaşları, önümüzdeki haftalarda da Türkşeker’in bu şekilde şeker zamlarına devam edeceği beklentisinin piyasada hakim olduğunu ve mevcut fiyatların 27 TL’ye kadar çıkabileceğini iddia ediyor.

Bu arada, TÜİK’e göre ise şekere Temmuz’da aylık bazda yüzde 7,8 zam gelirken, Mayıs’tan bu yana gelen zam yüzde 8,71 olarak gözüküyor.

ORHAN UĞUROĞLU DÜN DUYURDU

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, şeker fiyatlarına gelen zamları söyleyerek yine dev bir zammın geldiğini dün açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğuroğlu, “Erdoğan Şeker zamlarını otomatiğe bağladı” dedi.

İşte Orhan Uğuroğlu’nun paylaşımı:

Ağız tadı hızla kaçıyor.

Erdoğan Şeker zamlarını otomatiğe bağladı:

10 Temmuz 1.073 lira

24 Temmuz 1.085 lira

31 Temmuz 1.123 lira

Bugün: 14 Ağustos 1.212 lira

Ay sonunda muhtemelen 1.335 lira

Pancar fiyatı sonrası 1.500 lira üstü...

Allah sizlerin de ağız tadınızı bozsun.