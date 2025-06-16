Şekerin gölgesinde yatan kanser riski! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Aşırı şeker tüketiminin kanser riskini artırdığına dair bilimsel bulgular, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemini bir kez daha gündeme taştı.

Fransa’dan ABD’ye, Japonya’dan İngiltere’ye uzanan çok sayıda araştırma, şekerli içecekler ve işlenmiş gıdaların obezite, insülin direnci ve kronik inflamasyon yoluyla kanser gelişimini tetikleyebileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, şeker tüketimini sınırlandırmanın ve doğal besinlere yönelmenin kanserden korunmada kritik bir rol oynadığını vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Fransa Kanser Enstitüsü, Paris Üniversitesi ve Fransa Halk Sağlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen ve British Medical Journal’da yayımlanan bir çalışma, günlük şekerli içecek tüketiminde sadece 100 mililitrelik bir artışın bile kanser riskini %18, meme kanseri riskini ise %22 oranında artırdığını gösterdi.

Araştırmayı yürüten Dr. Mathilde Touvier, “Şekerli içeceklerin yoğun tüketimi, obezite ve insülin direncine yol açarak kanser için uygun bir metabolik ortam oluşturuyor” dedi.

Benzer şekilde, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Satoko Ugai liderliğinde yürütülen bir çalışma, lif açısından zengin diyetlerin bağırsak kanseri riskini %15 azalttığını bulurken, şekerli içeceklerin ve ultra işlenmiş gıdaların kronik inflamasyonu tetikleyerek kanser hücrelerinin büyümesini hızlandırabileceğini ortaya koydu.

Dr. Ugai, “Şeker, kanser hücrelerini doğrudan beslemese de, obezite ve metabolik bozukluklar yoluyla dolaylı olarak riski artırıyor” diye ekledi.

Imperial College London’dan Dr. Eszter Vamos’un liderlik ettiği bir başka araştırma, ultra işlenmiş gıdalardaki her %10’luk tüketim artışının genel kanser riskini %2, yumurtalık kanseri riskini ise %19 artırdığını gösterdi.

Dr. Vamos, “Şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar, kanser riskini artıran obezite ve tip 2 diyabete zemin hazırlıyor” uyarısında bulundu.

UZMANLAR UYARIYOR: ŞEKERİN TETİKLEYİCİ ETKİSİ

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanları, aşırı şeker tüketiminin obezite, insülin direnci ve kronik inflamasyon gibi kanserle ilişkilendirilen sağlık sorunlarını tetiklediğini belirterek, “Rafine şekerler, insülin ve insülin benzeri büyüme faktörlerinin (IGF’ler) seviyesini artırarak kanser hücrelerinin büyümesini teşvik edebilir. Ayrıca, yüksek şekerli diyetler kronik inflamasyonu körükleyerek DNA onarımını bozuyor ve tümör gelişimine uygun bir ortam oluşturuyor” dedi.

Uzmanlar, özellikle meme, kolorektal ve pankreas kanserlerinin aşırı şeker tüketimiyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

MD Anderson Kanser Merkezi’nden Dr. Alyssa Tatum ise şekerli içeceklerin ve işlenmiş gıdaların kanserojen etkilerine dikkat çekti:

“Şekerli içecekler, vücutta kronik inflamasyonu tetikleyerek kanser hücrelerinin büyümesini hızlandırabilir. Bu gıdalar yerine taze meyve, sebze ve tam tahıllar tercih edilmelidir.”

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, kanser riskini azaltmak için şeker tüketiminin sınırlandırılmasını ve bitki temelli bir diyete geçilmesini önerdi.

Dünya Kanser Araştırma Fonu’ndan (WCRF) Dr. Kate Allen, “Sebze, meyve, tam tahıllar ve baklagillerle zengin bir diyet, kanser riskini azaltmanın yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendiriyor” diyerek işlenmiş etler ve şekerli içeceklerin tüketiminin en aza indirilmesini, bunun yerine lifli gıdalar ve sağlıklı yağların tercih edilmesini önerdi.

TOPLUMSAL BİLİNÇ VE ÖNLEMLER

Uzmanlar, şeker tüketiminin azaltılması için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

İngiltere’de şekerli içeceklerden alınan vergilerle şeker tüketimini azaltmayı hedefleyen düzenlemeler, bu konuda önemli bir adım olarak görüldü.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, aşırı şeker tüketiminin kanser riskini artırdığını net bir şekilde ortaya koydu.

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, şeker tüketimini kontrol altına almak ve düzenli kanser taramaları yaptırmak, bu riski azaltmada kritik öneme sahip.

Uzmanlar, bireylerin gıda etiketlerini dikkatlice okuyarak ve işlenmiş gıdalardan uzak durarak kanserden korunabileceğini vurguladı.