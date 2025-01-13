Şekerlemecinin feci ölümü! Takılan atkı sonu oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şekerlemecinin feci ölümü! Takılan atkı sonu oldu

Malatya’nın Darende ilçesinde 59 yaşındaki İsmail Özoğlu, isimli kişi hamur açma makinesinin pervanesine atkısı takıldı. Makinenin çalışmaya devam etmesi ile Özoğlu, boğularak hayatını kaybetti.

Malatya'nın Darende ilçesine Şerefiye Sokak'ta şekerleme işi yapan 59 yaşındaki İsmail Özoğlu'nun atkısı, hamur açma makinesinin pervanesine sıkıştı. Makinenin çalışmaya devam etmesiyle birlikte Özoğlu, atkı nedeniyle boğularak yaşamını yitirdi. Özoğlu'nun cenazesi, aynı mahalledeki diğer esnaf tarafından bulunurken durum emniyete haber verildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Şekerlemecinin feci ölümü! Takılan atkı sonu oldu

Olay yerinde polis ekipleri ve nöbetçi savcının yaptığı incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şekerlemecinin feci ölümü! Takılan atkı sonu oldu

Şekerlemecinin feci ölümü! Takılan atkı sonu oldu

Şekerlemecinin feci ölümü! Takılan atkı sonu oldu

Şekerlemecinin feci ölümü! Takılan atkı sonu oldu

Şekerlemecinin feci ölümü! Takılan atkı sonu oldu

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