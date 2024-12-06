Şekerli suyu üzüm pekmezi diye sattılar. Bakanlık ifşa ediyor ama dinleyen yok!

Vatandaşlar sağlıklı gıdaya erişmeye çalışıyor ama o gıdaların sahte olup olmadığına Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı tağşiş ve taklit gıdalar listesinden öğrenmeye çalışıyor...

Bakanlık neredeyse her günü liste yayınlayarak, taklit ve tağşiş ürünler listesi yayınlıyor. Son listeye 21 ürün ve firma yer aldı.

Kimi üzüm pekmezine şeker katıp, şekerli suyu vatandaşa utanmadan satarken, kimi de baharatın içine nişasta koyduğu ortaya çıktı.

Listenin değişmez ürünü ise her zaman olduğu gibi lideri Zeytinyağı...İçine tohum yağı katılarak, zeytinyağıymış gibi satılıyor. Son listede, 17 zeytinyağı markası yer aldı. Hepsine tohum yağı katılmış, ya da düşük kalitede zeytinyağı eklenerek, vatandaş kandırılmaya çalışılmış. Tavuk sucuğuna mekanik kıyılmış tavuk etiyle hile katmışlar. O firma Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesinde ilk sırada yer aldı.

Son yapılan testlerde; üzüm pekmezinde şeker ilavesi, baharatta nişasta kullanımı ve zeytinyağı üretiminde usulsüzlük tespit edildi.

İşte o firmaların tam listesi