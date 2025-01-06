Şekerpare filmiyle hafızalara kazınmıştı! Ünlü oyuncunun son halini görenler ondan gözünü alamadı

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Şekerpare filmiyle hafızalara kazınmıştı! Ünlü oyuncunun son halini görenler ondan gözünü alamadı

Şekerpare filmiyle hafızalara kazınan Yaprak Özdemiroğlu 61 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Özdemiroğlu'nun son halini görenler, “Gençlik iksirini bulmuş gibi” yorumlarında bulundular.

1983 yapımı Türk filmi Şekerpare hangi tarihte yayınlanırsa yayınlansın keyifle izleniyor. Senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı, başrollerini İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu'nun paylaştı.

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ŞEKERPARE GÜZELLİĞİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Yaprak Özdemiroğlu da Şekerpare filmindeki güzelliğiyle hafızalara kazındı. Sanatçı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, bale eğitimi almış olmasına rağmen oyunculuğa olan tutkusu sayesinde pek çok projede yer aldı.

Şimdilerde 61 yaşında olan Özdemiroğlu, yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çekiyor.

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GENÇLİK İKSİRİNİ BULMUŞ GİBİ

Son dönemde sosyal medyada gündem olan Özdemiroğlu, güzelliğiyle beğeni topluyor. “O hâlâ şekerpare” gibi yorumlar yapılan ünlü oyuncu, adeta gençlik iksirini bulmuş gibi görünüyor.

Yaprak Özdemiroğlu’nun son halini görenler, yılların ona hiç uğramadığını söylüyor. 58 yaşındaki oyuncunun gençlik yıllarındaki ışıltısını hâlâ taşıyor olması, hem eski hem de yeni nesil hayranlarını büyülüyor.

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