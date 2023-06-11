'Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son halini paylaştı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

İlyas Salman ve Şener Şen ile Şekerpare filminde yer alan Yaprak Özdemiroğlu, güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vurdu.

1980 ve 90'lı yılların sevilen oyuncuları arasında yer alan Özdemiroğlu, bu film sayesinde akıllara kazındı.

Yıllar sonra bile Şekerpare olarak anılan başarılı isim, son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

İşte Şekerpare'nin son hali

En son 2002 yılında 'Kumsaldaki İzler' ile ekranda yer alan Özdemiroğlu, uzun zamandır ekranda yer almıyor.

Neden ekranda olmadığını açıklayan ünlü oyuncu, "Çeşme'ye taşındık, orada çok rahat ve sakin bir hayatımız var. Yeni projeler geliyor fakat ben bir süre daha uzak kalmak istiyorum." demişti.

Sosyal medyadan son halini yayınlayan ve beğeni toplayan oyuncuya, "Ekranlara dön" çağrısı yapıldı.