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Sekinet ne demek? Türk Dil Kurumuna göre sekinet ne anlama geliyor?

Dini bir anlamı içerek sekinet kelimesi farkı içeriklerde de kullanılmaktadır. Sekinet kelimesinin anlamını bilmeyen kişiler sekinetin Türk Dil Kurumuna göre ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, sekinet ne demek? Türk Dil Kurumuna göre sekinet ne anlama geliyor?

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 13:28
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Sekinet ne demek? Türk Dil Kurumuna göre sekinet ne anlama geliyor?

Sekinet ne demek? Türk Dil Kurumuna göre sekinet ne anlama geliyor?
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Sekinet kelimesi duyulmasına rağmen anlamı pek bilinmeyen bir kelimedir. Sekinet kelimesini duyanlar ne anlama geldiğini arama motorlarında araştırıyor. Peki, sekinet ne demek? Türk Dil Kurumuna göre sekinet ne anlama geliyor?

SEKİNET NE DEMEK?

Sekinet kelimesi sükun kökünden gelen ve dini bir anlamı da içermektedir.

Sekinet kelimesi dönem dönem farklı içeriklerde kullanılıyor.

Sekinet kelime anlamı olarak sukünet içerisinde sakin ve suskun olmak anlamlarına gelen sekinet dini bir tabir olarak da karşımıza çıkıyor.

Aynı zamanda dini görev ve yükümlülüklerini yerine getirilmesinden doğan mutluluk ve rahatlık olarak da adlandırılabilen sekinet kelimesi dua edilmesi olarak da bilinmektedir.

TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE SEKİNET NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil Kurumu’nda zihin ve düşüncelerin toplu olarak dile getirilmesi durumu anlamında kullanılan sekinet aynı zamanda sakin ve dine yönelmiş olan durum için kullanılabiliyor.

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