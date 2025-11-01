Toplumda yıllardır bir sağlık kuralı gibi yerleşen günde 8 saat uyuma gerekliliği, uluslararası bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla sarsıldı. Yeni bulgular, kişinin yaşına, genetik yapısına ve yaşam tarzına bağlı olarak ideal uyku süresinin büyük farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Bilim insanları, yetişkinler için sağlıklı uyku aralığını artık 7 ila 9 saat olarak işaret etti.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) San Diego California Üniversitesi'nden Psikiyatri Profesörü Dr. Daniel Kripke, yaptığı büyük çaplı araştırma ile bu konuya dikkat çekti.

Dr. Kripke, "5, 6 ya da 7 saat uyuyan kişilerin endişelenmeleri gerekmiyor. Bu insanların illa 8 saat uykuya ihtiyaçları bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Uzun uyku sürelerinin aksine, çalışmanın sonuçları günde 8 saatten fazla uyumanın dahi bazı durumlarda kanser ve kalp rahatsızlığı riskini artırabileceğini gösterdi.

Dr. Kripke, 8 saatlik uykunun 6 veya 7 saatten daha iyi olduğunu gösteren kesin bir kanıt olmadığını ifade etti.

GENETİK YAPI BELİRLEYİCİ ROL OYNADI

Uyku Tıbbı alanının önde gelen uzmanlarından, "The Sleep Doctor" olarak da bilinen Dr. Michael J. Breus ise, her bireyin uyku süresinin genetik kodlarla belirlendiğini vurguladı.

Dr. Breus, bazı insanların doğal olarak "kısa uyuyanlar" kategorisine girdiğini ve 5 saat gibi kısa bir süreyle dahi zinde kalabildiğini belirtti. Ancak bu durumun toplumun yalnızca küçük bir yüzdesini kapsadığını, çoğunluğun 7-9 saat aralığında bir uykuya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi ve Uyku Araştırmaları Topluluğu'nun ortak yayımladığı raporlar da bu görüşleri destekledi. Raporda, yetişkin bireyler için 7 saatten az veya 9 saatten fazla uykunun obezite, diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıkları riskini artırdığı gözlemlendi. Uzmanlar, uykunun süresi kadar kalitesinin ve düzenli olmasının da hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Sonuç olarak, yıllardır süregelen 8 saatlik "zorunluluk" algısının yerini, bireysel ihtiyaçlara göre değişen sağlıklı uyku aralığı görüşü aldı. Bilim dünyası, bireyleri kendi vücutlarının sinyallerini dinlemeye ve kendilerini en dinlenmiş hissettikleri süreyi bulmaya yönlendirdi.