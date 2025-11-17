Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Olgu Baran Kubilay ve Cihan Talay ile birlikte yazdığı Sekizinci Aile’nin galası gerçekleştirildi.
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı!
Sekizinci Aile dizisinin görkemli galasında Hazal Kaya ile Melisa Döngel arasında saniyeler süren nazik bir “yer kapmaca” savaşı yaşandı ve bu görüntü sosyal medyada hızla viral oldu. Özellikle Hazal Kaya’nın hareketleri tartışma yarattı.Sariye Nur Dönmez
Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal gibi güçlü bir kadroya sahip dizinin galasında dikkat çeken anlar sosyal medyada gündem oldu.
Bu anlardan en çok konuşulanı, ekip fotoğrafı çektirirken yaşandı. Haluk Bilginer’in hemen yanında yer almak isteyen Hazal Kaya, arkadaşlarının önüne geçmekten çekinmedi.
Tam o sırada Melisa Döngel hiç kıpırdamadan, nazikçe Hazal Kaya’yı belinden tutup eşi Ali Atay’ın yanına yönlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları bu kısa anı “yer kapmaca oyunu” olarak adlandırdı.
SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİ
Sekizinci Aile (ya da 8. Aile), Ali Atay’ın hem yönetmenliğini hem de Cihan Talay ile senaristliğini üstlendiği trajikomik bir aile draması ve komedisidir.
25 Film ve Normal Film yapımı dizi, tekstil sektöründen başlayıp dünyanın en zengin sekizinci ailesi haline gelen Basmacıgil Ailesi’nin yükselişini, iç güç savaşlarını, sırlarını, kuşak çatışmalarını ve karanlık mizahı eğlenceli bir üslupla anlatıyor.
HBO’nun Succession’ından esinlendiği yorumları yapılsa da tamamen Türk aile dinamiklerine özgü orijinal bir yapım.
Dizi, 19 Kasım 2025’te Disney+’ta yayınlanmaya başlayacak ve tüm bölümleri çekildi.
Dizi, mütevazı tekstilci Basmacıgil Ailesi’nin entrika, ihanet ve karanlık sırlarla dolu zenginlik yolculuğunu merkezine alıyor.
Aile reisinin etrafında dönen hikâye; gücün ağır bedelini, aile bağlarının kırılganlığını ve zenginliğin trajikomik yüzünü işliyor.
Gelenekçi bir ailenin modern dünyadaki çatışmaları, kuşak farkları ve derin iç dramalar ön planda. Afyon kökenli aile reisinin geçmişin gölgeleriyle yüzleşmesi ise diziye ayrı bir derinlik katıyor.