17 Kasım 2025 Pazartesi
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya'nın hamlesine Melisa Döngel'den bel blokajı!

Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı!

Sekizinci Aile dizisinin görkemli galasında Hazal Kaya ile Melisa Döngel arasında saniyeler süren nazik bir “yer kapmaca” savaşı yaşandı ve bu görüntü sosyal medyada hızla viral oldu. Özellikle Hazal Kaya’nın hareketleri tartışma yarattı.

Sariye Nur Dönmez Sariye Nur Dönmez
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 1

Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Olgu Baran Kubilay ve Cihan Talay ile birlikte yazdığı Sekizinci Aile’nin galası gerçekleştirildi.

1 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 2

Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Cihan Talay, Melisa Döngel, Ali Atay, Alper Baytekin ve Ercan Kesal gibi güçlü bir kadroya sahip dizinin galasında dikkat çeken anlar sosyal medyada gündem oldu.

2 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 3

Bu anlardan en çok konuşulanı, ekip fotoğrafı çektirirken yaşandı. Haluk Bilginer’in hemen yanında yer almak isteyen Hazal Kaya, arkadaşlarının önüne geçmekten çekinmedi.

3 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 4

Tam o sırada Melisa Döngel hiç kıpırdamadan, nazikçe Hazal Kaya’yı belinden tutup eşi Ali Atay’ın yanına yönlendirdi. Sosyal medya kullanıcıları bu kısa anı “yer kapmaca oyunu” olarak adlandırdı.

4 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 5

SEKİZİNCİ AİLE DİZİSİ

Sekizinci Aile (ya da 8. Aile), Ali Atay’ın hem yönetmenliğini hem de Cihan Talay ile senaristliğini üstlendiği trajikomik bir aile draması ve komedisidir.

5 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 6

25 Film ve Normal Film yapımı dizi, tekstil sektöründen başlayıp dünyanın en zengin sekizinci ailesi haline gelen Basmacıgil Ailesi’nin yükselişini, iç güç savaşlarını, sırlarını, kuşak çatışmalarını ve karanlık mizahı eğlenceli bir üslupla anlatıyor.

6 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 7

HBO’nun Succession’ından esinlendiği yorumları yapılsa da tamamen Türk aile dinamiklerine özgü orijinal bir yapım.

7 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 8

Dizi, 19 Kasım 2025’te Disney+’ta yayınlanmaya başlayacak ve tüm bölümleri çekildi.

8 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 9

Dizi, mütevazı tekstilci Basmacıgil Ailesi’nin entrika, ihanet ve karanlık sırlarla dolu zenginlik yolculuğunu merkezine alıyor.

9 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 10

Aile reisinin etrafında dönen hikâye; gücün ağır bedelini, aile bağlarının kırılganlığını ve zenginliğin trajikomik yüzünü işliyor.

10 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 11

Gelenekçi bir ailenin modern dünyadaki çatışmaları, kuşak farkları ve derin iç dramalar ön planda. Afyon kökenli aile reisinin geçmişin gölgeleriyle yüzleşmesi ise diziye ayrı bir derinlik katıyor.

11 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 12
12 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 13
13 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 14
14 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 15
15 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 16
16 17
Sekizinci Aile galasında yer kapma savaşı! Hazal Kaya’nın hamlesine Melisa Döngel’den bel blokajı! - Resim: 17
17 17
