Seks işçisi ile yaptığı sözleşmedeki detaylar ‘Bu kadarı da olmaz’ dedirtti. Ünlü profesörün sır ölümü sonrası ortaya çıktı

Ünlü felsefe profesörü John Forge, 2 Mayıs’ta Catarakt Boğazı'nın dibinde ölü bulundu. Ünlü profesör araştırmalarını bilim inşalarının ahlaki sorumlulukları ve özellikle silah geliştirme ve kullanma konusunda yoğunlaştırmıştı.

Forge, daha önce cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanımı ile suçlanırken ölümünden kısa süre önce bir polisin, hakkında çıkan cinsel saldırı iddiaları ile ilgili kendisine bilgi verdiği ve karakola gelerek ifade vermesini istediği belirtiliyor.

SEKS İŞÇİSİ İLE SÖZLEŞME YAPMIŞ

Polis ekipleri, ünlü profesörün sır ölümünü araştırırken çarpıcı bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Forge’un Sydney’de yaşayan bir seks işçisi ile sözleşme yaptığı öğrenildi.

Skylar Silverstein adlı seks işçisi, 9 ay boyunca Forge için çalıştığını söyledi. Silverstein bu süreçte aylık 20 bin dolar para aldığını anlattı. Sözleşmenin detayları ise ünlü profesörün yaşantısı hakkında bazı ip uçlarını barındırıyordu. Sözleşmede, Forge’un seks işçisinden kendisine ‘baba’ şeklinde hitap etmesini isterken, kendisine ‘itaatkar’ davranmasını talep ettiği ortaya çıktı.

"İTİBARINA ÇOK TAKINTILIYDI"

Müşterilerinin genelde yaşlı erkekler olduğu öğrenilen seks işçisi, ünlü profesör ile birlikte geçirdiği zamanla ilgili “Beni tüm lüks restoranlara götürdü, pahalı hediyeler yağmuruna tuttu. En iyi şampanyaları ve şarapları içtik. Bana özel tasarım ürünler aldı” dedi.

Silverstein, ünlü profesörün dışardaki itibarına son derece takıntılı olduğunu belirterek, özel hayatında son derece vahşi fetişlerinin olduğunu söyledi. Silverstein, Forge’un gerçek kimliğini gizleme konusunda son derece başarılı olduğunu sözlerine ekledi.