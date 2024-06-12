Seksi danslarıyla viral olmuştu. İstanbul'da ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Seksi danslarıyla viral olmuştu. İstanbul'da ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi, İstanbul’un altını üstüne getirdi.

Internette yayınladığı dans videoları ve lüks yaşamıyla bir anda meşhur olan İtalyan iş insanı Gianluca Vacchi, İstanbul’a geldi.

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Eski sevgilisiyle yaptığı seksi danslarla sanal alemde bir anda viral olan 56 yaşındaki Vacchi, Boğaz’daki ünlü bir gece kulübünde DJ’lik yapmak üzere İstanbul’a geldi.

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Hobi için DJ’lik yapan milyoner İtalyan, gecede birçok ünlü ismi ağırladı.

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Daha öncede sevgilisi ve küçük kızıyla İstanbul’a geldiğini söyleyen fenomen, “İstanbul’un havasını çok seviyorum. Türklerin misafirperverliğine ise aşığım” dedi.

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Şimdilerde sakin bir hayat yaşayan fenomen küçük kızı ve sevgilisiyle çiftliğinde yaşıyor.

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