Sektör devi şirketten kötü haber. İflasların arkası kesilmiyor

Girdiği darboğazdan çıkamaması nedeni ile konkordato ilan eden şirketin konkordato süresi 2 ay daha uzatıldı.

Geçtiğimiz yıl başlayan iflaslar 2024 yılında artarak devam ediyor. İlk 7 ayıda en çok başvuru ise inşaat sektöründen geldi. Toplam bin 554 şirket konkordato talep etti. 2024'ün ilk yarısında 55 şirketin iflasına karar verildi.

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Sektörün öncü isimlerinden Neo Plastik de iflas sürecine girdi. Plastik boru üretiminde önde gelen firmalar arasında bulunan Neo Plastik, konkordato sürecinden çıkamadı.

2011 yılında kurulan Neo Plastik şirketinin teslim ettiği projeleri arasında TOGG Fabrikası, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı gibi Türkiye'nin en önemli inşaat projeleri bulunuyordu.

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KONKORDATO SÜRESİ UZATILDI

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, boru üretimi, savunma sanayi, inşaat ve taahhüt gibi geniş bir alanda üretim yapan Neo Plastik Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi AŞ.'nin konkordato sürecinde yeni bir karar verdi. Mahkeme, şirketin mevcut ekonomik durumunu değerlendirerek, 3 aydır devam eden konkordato süresini 2 ay daha uzattı.

Mahkeme şirkete böylece darboğazdan çıkmak için 2 ay daha süre vermiş oldu. Mahkeme, şirketin konkordato komiserlerinin görevine de devam etmesine karar vererek, süreçteki denetimi güçlendirdi.

21 EKİM'DE YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, şirketin durumu ve tüm faaliyetleri bir sonraki duruşma tarihi 21 Ekim'de yeniden değerlendirilecek.