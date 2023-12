Sektör profesyoneli endüstriyel çadırların avantajlarını anlattı

Yerli endüstriyel çadır üreticisi ise bu seçenekler arasındaki farkları açıkladı.

Hayvancılıkta hayvanların barınması, tarımda kapalı alanda yetiştirilen ürünler, depo, hangar gibi malzemelerin saklanma alanları için Türkiye’deki birçok sektörde tek katlı ve işlevli ticari yapılara ihtiyaç duyuluyor. Farklı endüstrilerdeki bu ihtiyacın karşılanması için harekete geçen Ekin Çadır Kurucusu Serkan Erözgün ise kişisel, ticari, askeri, tıbbi kamplar gibi çok geniş kullanım alanı bulunan endüstriyel çadırların avantajlarını anlatırken betonarme yapılarla farklarını açıkladı.

Depo, hangar, tavuk kümesi, mantar yetiştiriciliği, solucan gübre, şantiye gibi birçok alanda çadır imalatı gerçekleştirdiklerini ve her bölgeye dayanıklı çadır kurulumu yaptıklarını dile getiren Serkan Erözgün, "Betonarme yapıların verdiği konforu fazlasıyla veren çadırların en büyük avantajı istenildiğinde sökülerek farklı yerlere kurulabiliyor olması" dedi.

“ÇADIRLARIN MALİYETİ BETONARME YAPILARIN 4’TE BİRİ KADAR”

Çadırların demonte olmasından dolayı, genel ve özel şartlara uygun sektörlerde ruhsata tabi olmadan kullanılabildiğini belirten Ekin Çadır Kurucusu Serkan Erözgün, çadırların betonarme yapılara göre avantajlarını şu şekilde anlattı:

“Endüstriyel çadırların maliyeti, bina veya prefabrik yapıların 4’te biri kadar. Maliyetlerin bu denli fark ediyor olması, bu yöntemi daha cazip hale getiriyor. Öte yandan, şantiye çadırlarının inşaat bittikten sonra yeni bir inşaat alanına taşınması söz konusu olabiliyor. Bu aşamada, çadırları rahatlıkla söküp başka bir yere taşıyarak yine ilk günkü gibi sağlam şekilde kurulumunu yapabiliyoruz. Betonarme yapılarda ise bu mümkün olmuyor. Normal şartlarda tekerleği olmayan tüm yapılar ruhsata tabidir. Fakat çadırın istenildiğinde başka yere taşınabiliyor olmasından dolayı ruhsata gerek duyulmuyor ve böylece, maliyetten tasarruf edilmesi de sağlanıyor. Yine de çadır içinde gerçekleştirilecek olan hizmetin belediyeye bildirilerek konuyla ilgili izinlerin alınması gerekiyor.”

“İKLİM KOŞULLARINA UYGUN KALINLIKTA PROFİLLER KULLANILMALI”

Yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ya da aşırı sıcak bölgelerde kurulacak çadırlar için farklı profillerin kullanılması gerektiğinin altını çizen Ekin Çadır Kurucusu Serkan Erözgün, "Çadır kurulumu çok basit gözüküyor ama endüstriyel anlamda kullanılacak olan çadırların çok iyi seçilmesi gerekiyor. Kullanım amacı ne olursa olsun çadır seçiminde iklim koşullarına çok dikkat edilmeli. Çünkü, çadırlarda kullanılan her profil, mevcut iklimi kaldırmayabilir. Profil kalınlığı mutlaka ortama göre ayarlanmalı. Bazen sırf maliyetlerden kısmak için profil kalınlıkları gerekli boyutlarda yapılmıyor. Aşırı kar yağışlarında, şiddetli rüzgarlarda çadırın demir aksamlarıyla yıkıldığını bile görüyoruz. Bu da kullanıcıları mağdur oluyor ediyor. Bu yüzden, biz de çadır kurulumu yapılacak alanı, zemini, iklimi, kullanım amacını inceliyoruz. İncelemeler sonucunda büyüklük ve kullanılabilinecek materyallerle ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ÇADIR SAHİPLERİNİ ARAYARAK DURUM BİLGİSİ ALIYORUZ”

Ekin Çadır Kurucusu Serkan Erözgün, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Çadırlar, ihtiyaca uygun ebatlarda, penceresi, havalandırma sistemleri ve ısı yalıtımlarıyla büyük bir titizlikle üretiliyor. Türkiye’nin her yerinde 5’er kişilik 3 ayrı montaj ekibimizle kurulu yapıyoruz. Halihazırda bin 500’den fazla müşterimiz var. Kendileriyle iletişimimizi hiç kesmiyoruz. Mevsim değişimlerinde çadır sahiplerimizi görüntülü arayarak çadırın durumu hakkında bilgi alıyoruz. Ayrıca, her yıl çadır sahiplerini ziyaret ediyoruz. Çadır hakkında daha uzun süre dayanması ve ihtiyacı karşılaması için tavsiyelerde bulunuyoruz. Müşteri memnuniyetini her zaman önceliklendiriyoruz.”