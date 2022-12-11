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Apartman ve site aidatlarına yüzde 100 zam

Yıl içerisinde bir zam yapılan apartman ve site aidatlarına yeniden zam gelmesi bekleniyor. Sektör yetkilileri aidatların yüzde 100'e ulaşabileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 15:08
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Sektör yetkilileri açıkladı: Apartman ve site aidatlarına yüzde 100 zam

Apartman ve site aidatlarına yüzde 100 zam
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Apartman aidatlarında zam dönemine girildi. Satılık ve kiralık konut fiyatlarının yükselmesinin ardından aidat fiyatlarının yükselmesi bekleniyordu.

Sektör yetkilileri Ocak ayında yüksek enflasyonun, apartman ve sitelerdeki aidatlara yansıyacağı düşündüklerini açıkladı.

İşçi çalıştıran sitelerde asgari ücretteki artışın yansıması beklenirken buna maliyet artışları ve faturalara gelen zamlarında eklenmesi beklendiği ifade edildi.

Yetkililer, yüksek enflasyonun site ve apartman aidatlarına yansıtılacağını paylaştı. Ayrıca fatura ve maliyet artışları ile yüzde 100'e yakın zam beklediklerini duyurdu

AİDAT TUTARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Aidat fiyatlarında yasal olarak herhangi bir artış sınırı bulunmadığı belirtildi. Binanın aidatı belirlemek için öncellikle bir işletme projesinin bulunması gerekiyor. Bu projede gayrimenkulün bir yıllık tahmini gelir ve gider tutarları yer alıyor.



Buna göre, her kat malikinin vermesi gereken aidat oranı belirleniyor. Ancak vatandaşların bu tutara itiraz etme hakkı bulunuyor.

Yetkililer, bedelin ekonomik gerekçelere uygun olmadan hatalı belirlendiğini düşünen kat maliklerinin, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurabileceğini ifade ediyor. Ayrıca site yönetimine başvurarak da revize talebini dillendirebileceklerini söylüyor.

İSTANBUL'DA AİDATLAR 8 BİN TL'YE ÇIKTI

İstanbul'da aylık aidat bedeli ortalama 1500 ila 8 bin lira arasında değişiyor.

Çekmeköy'de ortalama 8 bin TL olan aidatlar,

Beşiktaş'ta, Kadıköy'de 3 bin TL,

Mecidiyeköy'de 2 bin TL,

Sultangazi ve Ümraniye'de ise 1500 liraya kadar düşüyor. 

Havuzlu sitelerde ise aidata en az 500 lira daha ekleniyor. 

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