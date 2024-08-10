Sektör yetkilileri zam için net tarih verdi. Kiracıları üzecek haber geldi

Ekonomik kriz derinleştikçe kiralar ve ev fiyatları da hızla yükseldi. Özellikle asgari ücretle geçinen vatandaşlar, maaşlarının büyük bir kısmını kiraya ayırmak zorunda kalıyor. Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayı kira artış oranı da netleşti.

TÜFE, on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak açıklandı. Temmuz ayı enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 61,78, aylık bazda ise yüzde 3,23 olarak açıklandı. Bu veriler ışığında, kira artış oranı da %65,93 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda kira enflasyonunda bir yavaşlama olduğunu belirtirken, fiyat artışlarının eskisi kadar yüksek olmadığını vurguladı. Ancak İstanbul'a artan göç, kira fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın son 15 aydır uyguladığı sıkı para politikası bu alanda da etkilerini gösterdi.

EKİMDE BAŞLIYOR

Sektör yetkililerine göre, kira fiyatları özellikle Ekim ayında yeniden yükselişe geçecek. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte büyük şehirlerde taşınma hareketliliği artacak ve bu da kira fiyatlarına yansıyacak. Uzmanlar, Ekim ayıyla birlikte kiralarda yeni bir artış dalgasının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar.

33 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, İstanbul'da 100 metrekarelik bir dairenin kira ortalamasının şu an 20 bin TL olduğunu belirterek, kira zamları uygulandığında bu rakamın 33 bin TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi. Aynı dairenin şu anki boş fiyatının ise 25 bin ile 27 bin TL arasında değiştiğini ifade etti.



