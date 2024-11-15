Sektörün hakemi, sahada da hakemlerin yanında

Türkiye Futbol Federasyonu ile belgelendirme ve uygunluk değerlendirme alanında global bir kuruluş olan SZUTEST, 3 yıllık kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, SZUTEST Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işıklar ve SZUTEST Genel Müdür Yardımcısı Rukiye Balkan katıldı.

Anlaşma çerçevesinde, SZUTEST logosu Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa müsabakalarında hakem formalarının sağ kolunda yer alacak. Bu iş birliği, SZUTEST ’in marka bilinirliğini artırırken, Türkiye’nin en popüler sporunun bir parçası olma fırsatını sunacak.

"FUTBOL, KÜRESEL VE BİRLEŞTİRİCİ BİR GÜÇ”

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan SZUTEST Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işıklar, futbolun ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarına değindi. Işıklar, bu anlaşmanın SZUTEST için taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti:

“Futbol, yalnızca bir spor değil, farklı kültürleri ve insanları bir araya getiren küresel bir endüstri. İnsanları sınırların ötesinde buluşturan bir tutku ve tüm farklılıklarımızı unutturan eşsiz bir bağ. Ekonomik gücüyle milyonlarca insana istihdam sağlıyor ve toplumsal değerleri destekliyor. İşini tutkuyla ve tam sorumluluk anlayışıyla yapan bir firma olarak, futbolun bu birleştirici gücüne inanıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu sponsorluk anlaşması, futbolun toplumsal fayda sağlama potansiyelini desteklemek, sektördeki tarafsızlığımızı ve güvenilirliğimizi vurgulamak adına bizim için büyük bir önem taşıyor.”

SEKTÖRÜN HAKEMİ, YEŞİL SAHADA DA HAKEMLERIN YANINDA

Uluslararası muayene, gözetim, test ve belgelendirme alanında geniş hizmet kapsamı ve yıllardır akredite olmanın verdiği deneyim ve tecrübeye sahip olan SZUTEST, bu sponsorlukla futbol sahalarında da aktif bir rol üstleniyor. Hakem formalarında yer alacak olan SZUTEST logosu, şirketin güvenilir, tarafsız ve objektif ilkelerini sahaya taşıma misyonunu simgeliyor. Bu iş birliğiyle SZUTEST, sektördeki standartları belirleyen bir "hakem" olarak, futbol dünyasında da güveni temsil etmeyi hedefliyor.