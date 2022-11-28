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Evlenecekler dikkat, fiyatı düşecek. Sektörün kalbindeki isim açıkladı

Modoko Başkanı Koray Çalışkan "Ahşap ağırlıklı ürün alacaklar yıl sonuna kadar yüzde 15’e kadar fiyat gevşemesi görebilir. Yılbaşından sonra asgari ücret güncellemesi ile fiyatlarda artış olur" dedi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:16
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Sektörün kalbindeki isim açıkladı: Evlenecekler dikkat

Evlenecekler dikkat, fiyatı düşecek. Sektörün kalbindeki isim açıkladı
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Modoko Başkanı Koray Çalışkan mobilya sektöründeki iç talebi değerlendirdi.

Bloomberg HT’de yayınlanan "Fokus" programına konuk olan Çalışkan, hammadde fiyatlarında düşüşlerin başladığının altını çizerken, yıl sonuna kadar fiyatlarda yüzde 15’lik bir gevşemenin olacağını sözlerine ekledi.

İç talepte yaşanan düşüşün ihracat ile dengelendiğini belirten Çalışkan, Türkiye’nin mobilyada ihracat sorunu yaşayacağını düşünmediğini söyledi. Çalışkan, “Türkiye bu yıl Ekim ayında geçen yıla göre Döviz bazında ihracat aynı rakamlarda kaldı, iç piyasada biraz daralmamız var. Geçen yılki ciro analizleri ile bu yılkini karşılaştırıyoruz. Mobilya sektörü geçen yıla çok yakın gidiyor. İç talebin yüzde 14’lerde düştüğünü, ihracatında aynı oranlarda arttığını gözlemliyoruz. Mobilyada Türkiye’nin ihracat sorunu yaşayacağını düşünmüyorum. Türkiye’de iyi kaliteye daha ucuza üretiyoruz. Türkiye’de tek sıkıntı tanıtım. Türkiye tanıtım kanallarını kullanarak ihracatını artırmalı” dedi.

“MDF FİYATLARINDA YÜZDE 20'LİK GEVŞEME OLDU”
Çalışkan ayrıca fiyatlarda gevşemenin başladığını, yıl sonuna kadar ahşap ağırlıklı ürünlerde fiyatların düşeceğini belirtirken, yılbaşından itibaren asgari ücretteki güncelleme ile fiyatlarda artış olacağın altını çizdi.

Çalışkan şu ifadeleri kullandı:
"Çok ciddi zamlar gördük bu da fiyatları arttırdı. Şimdi iç piyasadaki zayıflamayla arz-talep dengelenmeye başladı. Hammadde fiyatları da düşmeye başlayınca fiyatlar biraz düşmeye başladı. Üretimdeki maliyetlerimiz aşağı gelmeye başladı. Hammadde kalemlerimizde sunta, MDF'de yüzde 20’lik bir gevşeme oldu. Yılsonuna kadar ekstrem bir olayla karşılaşmazsak fiyatların inmesini bekliyoruz. Ahşap ağırlıklı ürün alacaklar yılsonuna kadar yüzde 15’e kadar fiyat gevşemesi ile karşı karşıya gelebilirler. Yılbaşından sonra asgari ücret güncellemesi ile fiyatlarda artış olur."

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