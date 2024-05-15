Sektörün uzman ismi açıkladı! Ev kiralarında sınır kalkıyor mu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz gün enflasyon raporu sunumunda kira fiyatları ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Karahan, “Konut fiyatlarının artış eğilimi tüketici enflasyon eğiliminin altında seyretmektedir. TCMB bünyesinde yapılan çalışmalar konut fiyatları değişiminin kira enflasyonunu aynı yönde etkilediğine işaret etmektedir. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’nın son PPK toplantı özetinin metninde yüzde 25 zam sınırı ile ilgili “Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte yürürlükten kalkacak olmasının kira enflasyonuna etkisi de yakından takip edilecektir” ifadelerine yer verilmişti.

Konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Kira sınırlamasının kalkacağına dair net bir bilgiye sahip değiliz. Bu konuda hükümet enflasyonun düşüş eğilimi göstermesi ile beraber kira sınırlamasına gerek kalmayacağından bahsetmişti. Bu süre 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı. Yaklaşık 2 yıldır bu gündemde olan bir konu. Beklentim TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden kiraların 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yeniden düzenlenmesidir. İş yerlerinde yüzde 25 sınırı olmadı. Bu nedenle iş yerleri için anlaşmazlıklar ev kiraları kadar olmadı. Yüzde 25 sınırı taraflar arasında uygulanmayan bir hale geldi” dedi.

Özelmacıklı şöyle devam etti:

‘’Mal sahiplerinin temmuz sonrası kira kontratlarında isteyebileceği sınır TÜFE’nin 12 aylık ortalaması kadardır. Kiracı-mal sahibi anlaşarak daha farklı bir tutarda da kira mutabakatı sağlayabilirler. Bu belli süreleri geçtiyse kira tespiti ve benzeri davalara da konu olabilir. 2 yıllık sürede kira tespit davalarının 3 yıl ve sonrası açıldığını varsayarsak bu davaların önümüzdeki yıl artış göstereceğini söylemek mümkün.’’