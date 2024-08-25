Sel felaketi 10 mahalleyi vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sel felaketi 10 mahalleyi vurdu

Samsun'da etkili olan sağanak yağış 10 mahallede maddi zarara yol açtı.

Sel felaketi 10 mahalleyi vurdu

Samsun’un Alaçam ilçesinde yoğun yağışlar, 10 mahallede zarara sebebiyet verdi.
Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Özdemir, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en hızlı şekilde gidermeye çalışıyoruz. Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi de Alaçam için tüm gücüyle seferber oldu. Belediye ekiplerimiz, selin oluşturduğu tahribatı en aza indirmek için tüm imkanlarını kullanıyor" dedi.

Bölgedeki çalışmalar aralıksız sürdürülürken, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nden gelen destekle selin zararlarının en kısa sürede giderilmesi hedefleniyor. Yetkililer, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

aw274292-07.jpg

aw274292-05-1.jpg

aw274292-06.jpg

aw274292-05.jpg

aw274292-04.jpg

aw274292-03.jpg

aw274292-02.jpg

aw274292-01.jpg

İlgili Haberler
Ankara’da sağanak yaşamı felç etti! Alt geçit ve caddeler sular altında kaldı
Ankara’da sağanak yaşamı felç etti!
Samsun Çarşamba'da sağanak tarım arazilerini göle çevirdi
Tarım arazileri göle döndü
Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Fred hat-trick yaptı Spor
Fred hat-trick yaptı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Gündem
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Fred durmuyor Fenerbahçe atıyor Spor
Fred durmuyor Fenerbahçe atıyor
Dzeko sıfırdan attı Spor
Dzeko sıfırdan attı
CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı Gündem
CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Iğdır’da apartman alev alev yandı Gündem
Iğdır’da apartman alev alev yandı
Siirt'te çaya giren çocuk boğuldu Gündem
Siirt'te çaya giren çocuk boğuldu