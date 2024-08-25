Sel felaketi 10 mahalleyi vurdu

Samsun’un Alaçam ilçesinde yoğun yağışlar, 10 mahallede zarara sebebiyet verdi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını belirtti.

Özdemir, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en hızlı şekilde gidermeye çalışıyoruz. Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi de Alaçam için tüm gücüyle seferber oldu. Belediye ekiplerimiz, selin oluşturduğu tahribatı en aza indirmek için tüm imkanlarını kullanıyor" dedi.

Bölgedeki çalışmalar aralıksız sürdürülürken, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nden gelen destekle selin zararlarının en kısa sürede giderilmesi hedefleniyor. Yetkililer, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.