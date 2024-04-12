Sel felaketi köy yolunu ikiye ayırdı, ekipler hamile kadın için seferber oldu

Hasköy ilçesine bağlı Yerkaya köyündeki Yapraklı mezrasında doğum sancısı başlayan bir kadın için İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Yolların sel nedeniyle kapalı olması, sağlık ekiplerinin kadına ulaşmasını engelledi.

Ancak İl Özel İdaresi ekipleri yolların onarımı için çalışırken, sağlık ekipleri köye ulaşmak için yoğun çaba harcadı.

Doğum sancısı çeken kadına evde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürüldü.

Kadının sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.