8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sel felaketini yaşayan Kastamonu Bozkurt'tan depremzedelere yardım

Sel felaketini yaşayan Kastamonu Bozkurt'tan depremzedelere yardım

Kastamonu'nun 11 Ağustos 2021'de sel felaketini yaşayan ilçesi Bozkurt'ta, vatandaşlar deprem bölgesi için yardım seferberliği başlattı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 11:56
Takip Et

Sel felaketini yaşayan Bozkurt'tan depremzedelere yardım

Sel felaketini yaşayan Kastamonu Bozkurt'tan depremzedelere yardım
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle düzenlenen yardım kampanyasına Bozkurtlu vatandaşlar "acınız acımızdır" diyerek yardımlarda bulunuyor.

Bozkurt'tan iki günde toplanan 346 koli gıda, 410 battaniye, 55 elektrikli soba ile muhtelif hijyen ve giyim malzemelerinden oluşan 1220 koli yardım malzemesi, bölgeye gönderildi.

Yardımların toplanmasında gönüllü olarak çalışan Bozkurtlu Elif Mızrak Yanık, AA muhabirine 11 Ağustos'ta Bozkurt'un büyük bir sel felaketi yaşadığına işaret ederek, "Bugün ise ülkemiz depremlerle boğuşuyor. 2021 yılında tüm Türkiye bize destek oldu. Bugün depremle mücadele eden şehirlerdeki tüm vatandaşlarımız bize yerdim ettiler. Akın akın buraya geldiler. Bugün sıra bizde, onlara bir umut verirsek ne mutlu bizlere. Onların acılarını paylaşıyoruz, bundan sonra onlar için elimizden geni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Hayırsever Meral Yıldız da benzer acılar yaşadıklarını ifade ederek, "11 Ağustos'ta aynı acıyı biz de yaşadık, aynı acıyı biz de gördük. Şimdi yardım etme sırası bizde. Şimdi Güneydoğu'daki kardeşlerimize, vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
1
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
2
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
3
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Hulusi Akar’ın devre arkadaşı EMASYA olsaydı ne olurdu tek tek açıkladı. AKP 2010 yılında kaldırdı
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
4
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿Mersin Şehir Hastanesi'nden 'yıkılmadım ayaktayım' açıklaması: Sadece kabuklarım döküldü
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
5
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿En büyük makasla açılan lüks site yerle bir oldu. Hatay'ın tüm mülki amirleri açılıştaydı
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
6
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Benzin ve motorine indirimcik geldi 
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
7
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Kim bunları profesör yaptı. Fizik profesörü 'deprem öldürmez Allah öldürür' dedi
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Enkaz altından çıkarılan 5 yaşındaki Serap: Ben çok ağırım ama
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Kars’ta 73 köy yolu ulaşıma kapandı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 83,75 dolar
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
﻿İşte stresle savaşan o besinler!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.