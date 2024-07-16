Sel suları ayıyı yuttu

Merkeze bağlı İkisu köyünde çekilen videoda derenin sel sularıyla iyice coştuğu, çok sayıda ağaç ve malzeme taşıdığı fark edilirken, vatandaşlar suyun içerisinde cansız halde hareket eden bir ayı görüntülediğini iddia etti.

İkisu köyü Fazlıoğlu Mahallesi sakinlerinden Furkan Akif Bostancı, sel geldiğini görünce eski köprünün üzerine çıktığını ve görüntüleri kaydettiğini söyledi.

Yağlıdere deresinden akan sel sularının içerisinde kütükler ve cansız bir ayının da olduğunu ifade eden Bostancı, "Sel geliyor dikkatli olun dediklerinde evimiz derenin kenarında olduğu için korktum. Dereden gelen sel sularını izlemek için yola çıktığımızda telefonumla o anları kaydettim. Bir anda gelen selle birlikte derenin seviyesi yükselirken suların içerisinde cansız bir ayı olduğunu fark ederek o anları kaydettik" dedi.

Diğer yandan kent merkezinin dik rampalarından akan selde oynayan 2 çocuğun son anda sel sularına kapılmaktan kurtulduğu görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde sel sularıyla oynayan 2 çocuktan birisinin suya girdiği ve ayakkabısını sel sularına kaptırdığı fark edilirken, çocuğun suya kapılmaktan son anda kurtulduğu görüldü.