Sel suları otomobili ve traktörü sürükledi

Kaynak: DHA
Sel suları otomobili ve traktörü sürükledi

Erzurum’da meydana gelen sağanak yağış sele dönüştü. Pasinler ilçesinde 16 ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken otomobiller ve traktörlerin akıntıya kapıldığı öğrenildi.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde, dün saat 18.00 sıralarında başlayan sağanak sonrası sel oluştu. Dereler taşarken, sel Pasinler ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Pelitli Mahallesi'ni vurdu.

Can kaybı ve yaralanma olmayan selde, 2 otomobil, traktör ve biçerdöver akıntıyla sürüklendi. Sel suları, 16 ev ve ahırı kullanılamaz hale getirdi. Köye ait tarım arazileri de sular altında kaldı.

Türk Kızılay görevlileri, halka battaniye, yatak ve mutfak seti dağıttı. Bu arada sel felaketinde evleri kullanılamaz hale gelen ailelere çadır gönderildiği bildirildi.

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