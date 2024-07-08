Sel yolları söktü

Kaynak: İHA
Sel yolları söktü

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Palandöken ve Sorguçlu köylerinde sağanak yağış yaşamı kabusa çevirdi. Asfaltı yerinden söken tarım arazilerine zarar veren sele karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Ağrı’da etkili olan sağanak yağış, Tutak ilçesine bağlı Palandöken ve Sorguçlu köylerinde sele neden oldu, tarım arazileri ve yollar büyük zarar gördü.

Gün boyunca devam eden şiddetli yağış, akşam saatlerinde etkisini artırarak bölgedeki derelerin taşmasına yol açtı.

Taşan dereler, köylerin içinden geçen yolları ve tarım arazilerini su altında bıraktı. Özellikle Palandöken ve Sorguçlu köylerinde tarım arazilerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yağışların devam etme ihtimaline karşı köylüler uyarılırken, sel felaketinin ardından Ağrı’da hayatın normale dönmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

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