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Sela nedir nasıl okunur? Selanın Türkçe anlamı nedir?

Dua anlamına gelen Selada Peygamber efendimize Allah’tan rahmet istenmektedir. Genellikle Sela vakit namazının makamına uygun şekilde okunur. Peki, Sela nedir nasıl okunur? Selanın Türkçe anlamı nedir?

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 22:24
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Sela nedir nasıl okunur? Selanın Türkçe anlamı nedir?

Sela nedir nasıl okunur? Selanın Türkçe anlamı nedir?
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Sela Arapçadır ve dua anlamına gelir. Sela Hz. Muhammed'e dua ve hürmet ihtiva eder. Peki, Sela nedir nasıl okunur? Selanın Türkçe anlamı nedir?

SELA NEDİR, NASIL OKUNUR?

İlk sala ise Miladi 1300 yılında Memlüklü Sultan Melik'ün Nasır tarafından verilmiştir. Bu sala Cuma namazı öncesinde verilmekteydi. 1389 yılında Melikü's Salih b. Eşref akşam ezanı hariç bütün ezanlardan sonra sala verme emri vermiştir.

Sala Dilkeşhaveran makamında okunmaktadır. Genellikle vakit namazının makamına uygun şekilde okunmaktadır.

SELA NASIL OKUNUR?

Es'Selatü ves-selam-ü aleyk,

Aleyke ya-seyyidina ya Rasullallah,

Es Selatü ves-selamu aleyk,

Aleyke ya-seyyidina ya habiballah.

Es-Selatü vesselamu aleyk.

Aleyke yaseyyidel evvelina vel ahirin (vel hamdülillahirabbil alemin)

Sela adeti de ezan gibi iki müezzin tarafından icra edilmektedir. Günümüzde ise kandillerde, Cuma namazı öncesinde ve cenaze bildirimi esnasında okunmaktadır. Konya'da perşembe akşamları da sela verilmektedir.

SELANIN TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Sela ezan gibi değildir ve verilmediği zaman herhangi bir günahı yoktur. Cuma namazı öncesinde sela verme adeti 'insanlara Cuma gününü hatırlatma' amaçlı icra edilmektedir. Peygamberimiz zamanında 'sela' verilmemiştir.

Sela'nın Türkçe Anlamı:

''Ey Rasulullah salat ve selam sana olsun,

Ey Habibullah salat ve selam sana olsun,

Ey Allah Arşı nuru salat ve selam sana olsun,

Ey yaratılmışın hayırlısı salat ve selam sana olsun,

Ey önce gelen ve sonra gelenlerin efendisi salat ve selam sana olsun,

Hamd Alemlerin Rabbinedir''

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