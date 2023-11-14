Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti mi?

Eyyubi Devleti'nin kurucusu olan Selahaddin Eyyubi TRT1’in yeni dizisine ismini veriyor. Başrolünde Uğur Güneş’in yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisiyle Selahaddin Eyyubi’ye dair tarihi ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti mi?

KAYNAK: Haber Merkezi
Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti mi?

TRT 1'in yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'de Selahaddin Eyyubi’nin hayat hikayesi işlenmesi bekleniyor. Uğur Güneş’in Selahaddin Eyyubi’yi canlandırdığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin ilk bölümü sonrasında Selahaddin Eyyubi’ye dair tarihi ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Selahaddin Eyyubi kimdir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisindeki Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti mi?

SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR?

Selahaddin Eyyubi, 8 Eylül 1138 tarihinde Tikrit'te dünyaya geldi.

Selahaddin Eyyubi, Mısır, Suriye, Yemen ve Filistin sultanı ve Eyyubi hanedanının ilk hükümdarıdır. Kudüs'ü Haçlılardan Hıttin Savaşı'yla 2 Ekim 1187 tarihinde alarak kentte 88 yıl süren Frank işgaline son vermiş, Hıristiyanların misilleme olarak düzenledikleri 3. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getirmiştir.

Selahaddin Eyyubi’nin babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi'nin hizmetinde görevliydi. Annesi Selçukluların Harim emiri Şihabeddin Mahmud ibn Tokuş el-Harimi'nin kız kardeşidir.

Babası Necmeddin Eyyub'unun vali olarak atadığı Baalbek ve Şam'da büyüyen Selahaddin Eyyubi iyi bir din eğitimi aldı. Öklid Geometrisi, Astronomi, Matematik ve Aritmatik konularında ve Mantık, felsefe, sosyoloji, fıkıh (İslam hukuku), tarih öğrendi, Şam'daki Dar'ul-Hadis'den (Hadis Üniversitesi) mezun oldu.

Selâhaddin geniş bir alanı kapsayan bir siyasî birlik kuran büyük bir devlet adamıdır. Bu siyasî birlik Eyyûbîler'in ardından Memlükler'le devam etmiş, 1517'de Yavuz Sultan Selim'in Kahire'yi ele geçirmesiyle son bulmuştur.

Türkler Selâhaddin Eyyubi devrinde Mısır, Libya, Kuzey Sudan, Hicaz, Yemen, Şam gibi yerlere hâkim olmuş, bu hâkimiyet asırlarca devam etmiştir. Selâhaddin Eyyubi kuvvetli bir ordu, iyi çalışan bir devlet teşkilâtı kurmuş, Fatımî hilâfetini yıkarak bölgedeki ideolojik parçalanmaya son vermiştir. Onun ikinci büyük başarısı Kudüs'ü ve Haçlılar'ın elinde olan birçok yeri kurtarmasıdır. Kudüs'ü geri alması İslâm dünyasının en ünlü kahramanları arasında yer almasını sağlamıştır.

Tarih boyunca Selahaddin Eyyubi'ye farklı etnik kökenler atfedilmiştir. Genel kanaat Selahaddin Eyyubi’nin Kürt olduğu yönündedir. Ancak Zeki Velidi Togan, Eyyubilerin evvelâ Kürtleşmiş sonra da Türkleşmiş bir Cenubî Arap sülâlesinden olduğunu aktarmıştır. Bunun yanı sıra Türk kökenli olduğu da iddia edilir. Tarihçi İbni Haldun'a göre ise Selahaddin Eyyubi'nin ataları, Yemen'in Himyeri vilayeti eşrafından Hezbâniyye Kürtlerinin Ravvadi aşiretine mensup Araplardandı.

Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Son Haberler
Dünyadan liderler Atatürk'e arkasını dönmezken Erdoğan'ın arkasını dönerek uzaklaşması... Gündem
Dünyadan liderler Atatürk'e arkasını dönmezken Erdoğan'ın arkasını dönerek uzaklaşması...
Kozmetik firmalarına ceza yağdı. Kartel kurdukları iddia edildi Ekonomi
Kozmetik firmalarına ceza yağdı. Kartel kurdukları iddia edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş Akşener’i ziyaret etti Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş Akşener’i ziyaret etti
Çocukların kereviz yemesini sağlayacak nefis bir portakallı kereviz tarifi Yemek Tarifleri
Çocukların kereviz yemesini sağlayacak nefis bir portakallı kereviz tarifi
Sinan Engin Burak Yılmaz'a sert çıktı: Senin Beşiktaşlılığın bundan mı ibaret? Spor
Sinan Engin Burak Yılmaz'a sert çıktı: Senin Beşiktaşlılığın bundan mı ibaret?
Nepal TikTok'u yasakladı Dünya
Nepal TikTok'u yasakladı